Έλεγχοι της Δ.Α.Ο.Ε. σε οίκους ανοχής στην Αθήνα – 15 συλλήψεις

Από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος διενεργήθηκαν έλεγχοι σε οίκους ανοχής, βραδινές ώρες την, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, σε περιοχές της Αθήνας, για τον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «OUR RESCUE», η οποία είναι εξειδικευμένη στην αρωγή και προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, διαπιστώθηκε η λειτουργία -4- οίκων ανοχής, οι οποίοι είχαν σφραγιστεί κατ’ επανάληψη με σχετικές αποφάσεις αρμόδιων δημοτικών Αρχών, και η λειτουργία ακόμη ενός «κρυφού».

Διαβάστε επίσης

Παράλληλα, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν συνολικά -15- γυναίκες (-14- αλλοδαπές και μια ημεδαπή), κατηγορούμενες –κατά περίπτωση- για παραβίαση σφραγίδων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, ενώ από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά -1.585- ευρώ.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ κινούνται οι διαδικασίες σφράγισης και επανασφράγισης των ανωτέρω οίκων ανοχής και διοικητικής απέλασης -2- εκ των αλλοδαπών.