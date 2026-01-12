Έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Μυτιλήνη και στη Χίο

Στο πλαίσιο του ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου και με γνώμονα την προστασία των πολιτών από τη βλαπτική χρήση νοθευμένων αλκοολούχων ποτών, συγκροτήθηκαν μικτά συνεργεία ελέγχων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Μυτιλήνη και στη Χίο.

Κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων (2025/2026), αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης και του Αστυνομικού Τμήματος Χίου, από κοινού με υπαλλήλους των Τελωνείων Μυτιλήνης και Χίου, καθώς και υπαλλήλους του Τμήματος Χημικών Υπηρεσιών Μυτιλήνης και του Αυτοτελούς Γραφείου Χημικών Υπηρεσιών Χίου, πραγματοποίησαν ελέγχους σε καταστήματα στη Μυτιλήνη και στη Χίο, απ’ όπου ελήφθησαν συνολικά -14- δείγματα διαφόρων ειδών αλκοολούχων ποτών, προς περαιτέρω έλεγχο της ποιότητάς τους.

Ανάλογες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν, στο πεδίο της προστασίας της δημόσιας υγείας, με σκοπό την τήρηση της νομιμότητας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών.