Έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για την τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο συνδρομής σε υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκαν βραδινές ώρες προχθες, Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, έλεγχοι σε καταστήματα – επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, για τη διαπίστωση παραβάσεων ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο αυτό διαπιστώθηκαν:

σε εστιατόριο, να απασχολούνται -19- εργαζόμενοι για τους οποίους δεν επεδείχθη πίνακας προσωπικού, ενώ οι -4- απ’ αυτούς βρέθηκαν να εργάζονται εκτός ωραρίου εργασίας,

σε εστιατόριο, να απασχολούνται -4- εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας,

σε ψητοπωλείο – ταβέρνα, να απασχολείται εργαζόμενος χωρίς να είναι καταχωρημένος στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού,

σε καφετέρια, να απασχολείται εργαζόμενος για τον οποίο δεν επεδείχθη πίνακας προσωπικού.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις θα ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες (Π.Ε.Κ.Α., Σ.ΕΠ.Ε.) για την επιβολή των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.