PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για την τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας

περιπολικο
15:59 | 30/12/2025

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο συνδρομής σε υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκαν βραδινές ώρες προχθες, Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, έλεγχοι σε καταστήματα – επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, για τη διαπίστωση παραβάσεων ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο αυτό διαπιστώθηκαν:

  • σε εστιατόριο, να απασχολούνται -19- εργαζόμενοι για τους οποίους δεν επεδείχθη πίνακας προσωπικού, ενώ οι -4- απ’ αυτούς βρέθηκαν να εργάζονται εκτός ωραρίου εργασίας,
  • σε εστιατόριο, να απασχολούνται -4- εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας,
  • σε ψητοπωλείο – ταβέρνα, να απασχολείται εργαζόμενος χωρίς να είναι καταχωρημένος στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού,
  • σε καφετέρια, να απασχολείται εργαζόμενος για τον οποίο δεν επεδείχθη πίνακας προσωπικού.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις θα ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες (Π.Ε.Κ.Α., Σ.ΕΠ.Ε.) για την επιβολή των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.

Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis