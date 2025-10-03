Έλεγχοι σε δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς από το Αστυνομικό Τμήμα Κορδελιού – Ευόσμου

Η Ελληνική Αστυνομία ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στο ζήτημα της προστασίας των ζώων, δίνει βαρύτητα στην εφαρμογή τήρησης της νομοθεσίας περί δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κορδελιού – Ευόσμου με τη συμμετοχή υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας (σε όσους Δήμους διαθέτουν) και της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (σε περιοχές αρμοδιότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης), κατά τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησαν στοχευμένες δράσεις ελέγχου ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς, σχετικά με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, σε διάφορες περιοχές των Δήμων Θεσσαλονίκης, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά, Πυλαίας – Χορτιάτη και Καλαμαριάς.

Συγκεκριμένα:

Ελέχθησαν συνολικά (127) ιδιοκτήτες ζώων και

Βεβαιώθηκαν:

i) (7) πρόστιμα ύψους (1.000) ευρώ έκαστο για παράλειψη εμπρόθεσμης στείρωσης,

ii) (3) πρόστιμα ύψους (300) ευρώ έκαστο για παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης,

iii) (4) πρόστιμα ύψους (1.000) ευρώ για παράληψη ετήσιου κτηνιατρικού ελέγχου και

iv) (1) πρόστιμο ύψους (300) ευρώ έκαστο για «περίπατο ζώου άνευ οδηγού (λουρί)».

Στόχος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης είναι η συνέχιση υλοποίησης παρόμοιων δράσεων και η επέκταση αυτών σε χώρους στους οποίους παρατηρείται αυξημένη προσέλευση ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων, για την αποτελεσματική ενημέρωση των πολιτών, την τήρηση της νομιμότητας και την εξασφάλιση της ευζωίας των ζώων.