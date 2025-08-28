ΕΛ.ΑΣ.: Μονιμοποιούνται 385 στελέχη

Σημαντική εξέλιξη για τη φύλαξη των συνόρων στον Έβρο αποτελεί η απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας για τη μονιμοποίηση 385 συνοριοφυλάκων.



Η σχετική πράξη, που φέρει την υπογραφή του Γενικού Διευθυντή Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΛ.ΑΣ., Υποστράτηγου Σωτήρη Κυπράκη, αφορά προσωπικό που τοποθετήθηκε στον Έβρο από τις 17 Ιουλίου 2020 και έχει ήδη συμπληρώσει πενταετή υπηρεσία. Η μονιμοποίησή τους θεωρείται δικαίωση ενός χρόνιου αιτήματος και ενισχύει τη σταθερότητα στη φύλαξη της ελληνοτουρκικής μεθορίου.



Την ίδια στιγμή, σε εκκρεμότητα παραμένει το αίτημα για άλλους περίπου 800 συνοριοφύλακες, οι οποίοι υπηρετούν στα νησιά του Αιγαίου, όπως η Κάλυμνος, η Λέρος, η Σάμος, η Κως, η Λέσβος, η Σύμη και η Χίος. Για το ζήτημα αυτό, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έχει ήδη εκφράσει θετική διάθεση σε πρόσφατη συνάντηση με εκπροσώπους τους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αντίστοιχης ρύθμισης και για αυτούς.

Πηγή: evros24.gr