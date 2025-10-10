ΕΛ.ΑΣ και Ρομά

Γράφει ο Χρήστος Βλαχούδης*

Μετρήσεις και στατιστική

Η στατιστική υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, τα τελευταία χρόνια, δημοσιεύει κάθε έτος τα συγκεντρωτικά, αλλά και τα ποιοτικά στοιχεία των ποινικών αδικημάτων που έλαβαν χώρα στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και γενικότερα σε όλη την επικράτεια της χώρας. Από τα νούμερα, προκύπτει ότι στην πλειονότητα των αδικημάτων που διαπράττονται από ημεδαπούς και αφορούν στην καρδιά της κοινωνίας (κλοπές οχημάτων, διαρρήξεις σπιτιών, ληστείες μικροεμπόρων κ.λ.π) δράστες είναι άτομα της φυλής Ρομά, όπως συνηθίζεται να λέγεται στα πάνελ υιοθετώντας την <<σύγχρονη>> κουλτούρα του political correct λόγου. Εδώ να σημειώσουμε πως δεν υπάρχει καμία τάση ρατσισμού, διότι τέτοιος θεωρείται ο χαρακτηρισμός κάποιος μερίδας της κοινωνίας λόγω χρώματος , φυλής και θρησκείας. Στην συγκεκριμένα έρευνα το διακρίνουμε μόνο ως στατιστικό στοιχείο και ως αποτέλεσμα ενεργειών των εν λόγω ανθρώπων.

Πραγματικά δεδομένα

Η ελληνική πολιτεία, ως όφειλε, διέκρινε έστω και αργά, το πρόβλημα και αποφάσισε να δράσει. Όπως, όμως, μας έχει συνηθίσει σε όλα τα χρόνια της ύπαρξής μας σε αυτή την χώρα αλλά και στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, όλα σχεδιάζονται και υλοποιούνται με μια, συνήθη μεν πρωτοφανή πάντα δε, προχειρότητα και βιασύνη, προκειμένου να “δείξουμε” ότι κάτι κάνουμε. Δεν θα μπορούσε λοιπόν, να συμβεί και σε αυτήν την περίπτωση κάτι διαφορετικό. Έτσι, πάρθηκε η απόφαση, μόνο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και κανενός άλλου, να προσληφθούν πενήντα (50), για αρχή, άτομα της φυλής των Ρομά που, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού, θα είναι άοπλα και θα τοποθετηθούν σε Τμήματα τα οποία στην περιοχή ευθύνης τους έχουν καταυλισμούς ή γειτονιές με τα ανωτέρω άτομα.

Η αλήθεια είναι ότι ακούγεται, ως ιδέα, κάτι σύγχρονο, προοδευτικό και σχετικά καινοτόμο. Και ίσως να είναι . Τα σύγχρονα, τα προοδευτικά και τα καινοτόμα όμως , αφορούν κοινωνίες και πολιτείες που είναι και οι ίδιες σύγχρονες προοδευτικές και καινοτόμες. Τώρα, αν υπάρχει κάποιος που πιστεύει η ζει σε μία τέτοια κοινωνία στην χώρα μας, θα χαρακτηριζόταν στην καλύτερη περίπτωση ως ονειροπόλος και στην χειρότερη ως ψυχικά διαταραγμένος. Από αυτό το σημείο της κατανόησης και έπειτα αρχίζουν και οι λογικές αγκυλώσεις σε σχέση με το κυβερνητικό αυτό μέτρο.

Αρχικά, δεν μας γνωστοποιήθηκε ευκρινώς αν σε αυτά τα άτομα, πέραν του απολυτηρίου λυκείου που προαπαιτείται και την γνώση ρομανί (η διάλεκτος των Ρομά) θα υπάρχει και η προϋπόθεση της εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας, όπως προβλέπεται για όλους τους άντρες που εισέρχονται στο Σώμα , εκτός της τριετούς φοίτησης των αστυφυλάκων στις Αστυνομικές Ακαδημίες. Αυτή η προϋπόθεση δεν αφορά μόνο στους ένοπλους αστυνομικούς αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δεν φέρουν οπλισμό.

Στην συνέχεια, γεννιούνται και κάποια εύλογα ερωτήματα σε ότι αφορά την πιθανή εργασία αυτών των ανθρώπων. Πρώτον, αν και κατά πόσο θα υπάρχει κίνδυνος η σχέση αυτή των Ρομά αστυνομικών με τους υπόλοιπους Ρομά να είναι υγιώς αμφίδρομη έτσι ώστε το πιθανό κέρδος, της ομαλότητας των σχέσεων Αστυνομίας και Ρομά να μην “πυρπολείται” από πιθανές διαρροές. Διότι, όπως μάλλον δεν γνωρίζετε κύριοι του Υπουργείου και της Κυβέρνησης, τα Αστυνομικά Τμήματα ,ως εγκαταστάσεις και κατ’ επέκταση ως γενικότερη ύπαρξη, απέχουν παρασάγγας από οτιδήποτε μοιάζει με σύγχρονο, προοδευτικό και καινοτόμο ,με αποτέλεσμα να αυξάνεται, με γεωμετρική πρόοδο, ο κίνδυνος σημαντικών διαρροών πληροφοριών, καθώς οι Υπηρεσίες διαχειρίζονται δικογραφίες, καταγγελίες αλλά και χρησιμεύουν ως αποθήκες οπλισμού. Βέβαια , είμαστε σίγουροι πως στην πρώτη <<στραβή>> θα τιμωρηθεί, χωρίς ίχνος αυτοκριτικής από τους ανώτατους αξιωματικούς που τοποθετούνται <<αξιοκρατικά>> στις υψηλόβαθμες θέσεις , κάποιος Ειδικός Φρουρός που θα τύχει να είναι σκοπός σε εκείνη την βάρδια ή κάποιος Αστυφύλακας που θα είναι πλήρωμα στο τοπικό περιπολικό ή κάποιος Ανθυπαστυνόμος που θα είναι αξιωματικός υπηρεσίας και στο τέλος και ένας Αστυνόμος, διοικητής Υπηρεσίας που, για όλους εσάς τους προοδευτικούς και σύγχρονους, θα έπρεπε, “ως όφειλαν”, να έχουν πάρει όλα τα μέτρα ασφαλείας στα μισογκρεμισμένα κτίρια που τους παρέχετε.

Ρητορικά ερωτήματα …

Όμως, για να μην θεωρηθούμε οπισθοδρομικοί και μη προοδευτικοί, θα κάνουμε την υπόθεση πως όλα αυτά που προαναφέρθηκαν αποτελούν κινδυνολογίες και εν τέλει θα κυλήσουν όλα ομαλά. Ξανά ρωτάμε λοιπόν: Πώς και με ποιον τρόπο οι άοπλοι Ρομά Αστυνομικοί, εκτός από την συνεννόηση, λόγω γλώσσας και κάποια ομαλότητα στην επικοινωνία των ανθρώπων αυτών με τις αρχές, θα καταφέρουν να μειώσουν την εγκληματικότητα τους, όταν αυτό δεν το κατάφεραν δικαστήρια, φυλακές διώξεις, καθώς αυτό είναι το αρχικό ζητούμενο από την απόφαση πρόσληψης, ζήτημα που θίγεται στο παρόν κείμενο. Ποιο θα είναι το “μαγικό φίλτρο” που θα κάνει αυτούς τους 50 ανθρώπους τόσο… υπερδύναμους ώστε θα καταφέρουν αυτό που δεν κατάφερε η συντεταγμένη πολιτεία τα τελευταία, τουλάχιστον, πενήντα χρόνια.

Προφανώς και τα ερωτήματα αυτά είναι ρητορικά για όλους εμάς που, εργαζόμενοι επί χρόνια στο πεδίο, αντιμετωπίζουμε καθημερινά αυτού του είδους την εγκληματικότητα . Προφανώς και κανένας υπουργικός φωστήρας δεν σκέφτηκε να πάρει την γνώμη των αστυνομικών με την ανωτέρω εμπειρία, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά σε πόσο υπόληψη μας έχει η πολιτικη και φυσική ηγεσία. Μάλλον σε όση υπόληψη την έχουμε κι εμείς.

… Πραγματικές προτεραιότητες

Τέλος, για να μην θεωρηθούμε αρνητικοί σε οποιαδήποτε δράση της Πολιτείας, θα σας προτείνουμε να ασχοληθείτε πρώτα με την υποχρεωτική εκπαίδευση των παιδιών των ατόμων Ρομά , την δραστική και συνεχή παρουσία της κοινωνικής πρόνοιας για παιδιά με χρόνια έγκλειστους γονείς σε Σωφρονιστικά Ιδρύματα, την απαγόρευση γάμων σε οριακά παιδικές ηλικίες, σε μέτρα με προγράμματα εργασίας , σε αυστηρούς ελέγχους Υγειονομικών Υπηρεσιών και σε πολλά άλλα, που θα μπορούσαμε να σας προτείνουμε αν καταφέρνατε ποτέ να κατεβείτε από τους θρόνους των υπουργείων και των αρχηγείων σας. .

*Αρχ/κας ΒΛΑΧΟΥΔΗΣ Χρήστος

Εκπρόσωπος Τύπου της Ένωσης Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας

Μέλος του Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Φρουρών