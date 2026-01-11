Εκτροπή νταλίκας στην εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών

Εκτροπή νταλίκας-ψυγείου σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Κυριακής στο 137ο χλμ της εθνικής οδού Κορίνθου – Πατρών στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του Δερβενίου, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος εξετράπη της πορείας και προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες, χωρίς ευτυχώς, να εμπλακούν άλλα οχήματα ή να προκληθούν τραυματισμοί.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες ρύθμισαν την κυκλοφορία και διερευνούν τα αίτια του συμβάντος.

Στο σημείο έσπευσε γερανοφόρο όχημα.