Ένοπλες Δυνάμεις / Στρατός-Ναυτικό-Αεροπορία

Εκθεσιακό περίπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας στο σταθμό του μετρό «Σύνταγμα» - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

1
21:44 | 31/10/2025

Από την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σταθμού του Μετρό «Σύνταγμα», φιλοξενείται  εκθεσιακό περίπτερο στο πλαίσιο του Εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ).

Η έκθεση περιλαμβάνει προσομοιωτές πτήσεων (Flight Simulators) αεροσκαφών F-16 και F-35, συσκευές εικονικής πραγματικότητας (VR), καθώς και stands ενημέρωσης της Σχολής Ικάρων και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας. Παράλληλα, παρουσιάζονται στατικά αεροπορικά εκθέματα, ενώ τη διοργάνωση πλαισιώνει συναυλία της Μουσικής της ΠΑ.

Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, ο οποίος ξεναγήθηκε στους χώρους και συνομίλησε με το προσωπικό της ΠΑ και το κοινό.

Ανάπτυξη Εκθεσιακού Περιπτέρου στον Σταθμό του Μετρό «Σύνταγμα»
