ΕΚΤΑΚΤΟ: Μετωπική σύγκρουση οχημάτων -Συγγενείς των τραυματιών επιτέθηκαν σε Αστυνομικούς και Πυροσβέστες. Μικροφθορές στα υπηρεσιακά οχήματα

Σοβαρό τροχαίο στη Δυτική Αχαΐα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τρία άτομα.

Ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου ο οποίος φαίνεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας.

Η συνοδηγός του τραυματία ευτυχώς είναι καλά όπως μεταφέρουν αυτόπτες μάρτυρες στο tempo24.

Βαριά τραυματισμένοι είναι ο οδηγός του άλλου οχήματος και ο συνοδηγός του, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας.

Στο σημείο, σημειώθηκαν μικροεπεισόδια. Καθώς συγγενείς των τραυματιών επιτέθηκαν στους πυροσβέστες και τους αστυνομικούς για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ενώ προκάλεσαν μικροφθορές στα υπηρεσιακά οχήματα.

Επί τόπου έφτασε και η ΟΠΚΕ.