Έκτακτο: Βρέθηκε το πτώμα ενός άνδρα κοντά σε εμπορικό κέντρο

13:02 | 14/01/2026

Το πτώμα ενός άνδρα εντοπίστηκε σήμερα το πρωί σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης, με συνέπεια να σημάνει συναγερμός στις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το πτώμα εντοπίστηκε λίγο πριν τις 12:00 σε εγκαταλελειμμένο οίκημα επί της οδού Γεωργίου Κατεχάκη, στην ευρύτερη περιοχή της Γιαννιτσών, πλησίον του εμπορικού κέντρου One Salonica.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί έγγραφα που να αποκαλύπτουν την ταυτότητα του νεκρού άνδρα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
