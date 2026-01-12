PoliceNET of Greece logo
Ένοπλες Δυνάμεις / Στρατός-Ναυτικό-Αεροπορία

Έκτακτες Κρίσεις Πλοιάρχων Πολεμικού Ναυτικού Έτους 2026-2027

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
23:27 | 12/01/2026

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 4/Σ.4 και 5/Σ.5 από 12 Ιανουαρίου 2026, έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ για κάλυψη κενών Νομοθετημένων Οργανικών Θέσεων Αρχιπλοιάρχων , ως ακολούθως:

  1. «Προακτέους κατ΄ εκλογή»:

                        (1)       Μάχιμους:

α.         Γαβριελάτο Απόστολο του Μάριου (ΑΜ-2146)

β.         Αρβανιτάκη Μάριο του Ξενοφώντα (ΑΜ-2160)

γ.         Πολυδώρου Σταύρο του Ευστρατίου (ΑΜ-2174)

δ.         Αλογάρη Χρήστο του Ευσταθίου (ΑΜ-2238)

ε.         Δούρο Αθανάσιο του Αλεξάνδρου (ΑΜ-2206)

στ.       Τζίφα  Ιωάννη του Θεοδώρου (ΑΜ-2192)

ζ.         Λιακόπουλο Ζώη του Ιωάννη (ΑΜ-2225)

η.         Καλφούτζο Αριστείδη του Λουκά   (ΑΜ-2273)

θ.         Λυμπέρη Γεώργιο του Χρήστου (ΑΜ-2274)

ι.          Λειβάδαρο Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜ-2247)

ια.        Κανδηράκη Ιωάννη του Χαραλάμπους (ΑΜ-2269)

ιβ.        Φουντάνα Λεωνίδα του Νικολάου (ΑΜ-2210)

ιγ.        Ζουμπούλη Εμμανουηλ του Χρήστου (ΑΜ-2252)

ιδ.        Μιχαλίτση Χρήστο του Γεωργίου (ΑΜ-2283)

ιε.        Μπούρα Βασίλειο του Γεωργίου (ΑΜ-2265)

ιστ.      Φίλια Νικόλαο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-2299)

ιζ.        Γώγο Νεκτάριο του Ανδρέα (ΑΜ-2277)

ιη.        Σταθούλια Βασίλειο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-2254)

ιθ.        Αγγελόπουλο Παύλο του Άγγελου (ΑΜ-2309)

κ.         Κυπριώτη Γεώργιο του Βασιλείου (ΑΜ-2311)

κα.       Αλευρά Δημήτριο του Ηλία (ΑΜ-2324)

κβ.       Μίχο Ηρακλή του Απόστολου (ΑΜ-2371)

                        (2)       Μηχανικούς:

α.         Μίχαλο Γεράσιμο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Μ-866)

β.         Γιαννίτσα Νικόλαο του Λεωνίδα (ΑΜ-Μ-875)

γ.         Χαλακατεβάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου (ΑΜ-Μ-859)

δ.         Καραγιάννη Ιωάννη του Αναστασίου (ΑΜ-Μ-908)

ε.         Ξυνό Νικόλαο του Ευστρατίου (ΑΜ-Μ-931)

                                    στ.       Αναγνωστόπουλο Εμμανουήλ του Διονυσίου (ΑΜ-Μ-929)

                        (3)       Οικονομικού:

α.         Νοταρά Αθανάσιο του Γεωργίου (ΑΜ-Ο-672)

β.         Κουμάνια Όλγα του Ιωάννη (ΑΜ-Ο-675)

                                    γ.         Κουτσογιάννη Κωνσταντίνο του Παναγιώτη (ΑΜ-Ο-667)

 

                        (4)       Υγειονομικού/Ιατρών:

 

   α.         Μαυρίκο        Σταμάτιο       του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΙ-285)

                                    β.         Κατσιμαγκλή           Γεώργιο του Δημητρίου (ΑΜ-    ΥΙ-288)

                        (5)       Υγειονομικού/ Νοσηλευτικής:

                                     Ρόκα Βασιλικής του Αναστασίου (ΑΜ-ΥΝ-176).

  1. «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»

                         Υγειονομικού/Ιατρού:

Σοφούλη Ιωάννη του Μίνωα (ΑΜ-ΥΙ-286),

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 5/Σ.5 από 12 Ιανουαρίου 2026, έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων Αρχιπλοιάρχων , ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»  ως ακολούθως:

  1. Μάχιμους:

α.         Συρόπουλο Κωνσταντίνο του Νικολάου (ΑΜ-2097)

β.         Κουτέα Στέφανο του Δημοσθένη (ΑΜ-2196)

γ.         Δημόπουλο Νικόλαο του Γεωργίου (ΑΜ-2186)

δ.         Γιακουμάκη Μιχαήλ του Δημητρίου (ΑΜ-2201)

ε.         Μπάτσο Παναγιώτη του Γεωργίου (ΑΜ-2233)

στ.       Νικολάου Ευάγγελο του Ιωάννη (ΑΜ-2203)

ζ.         Καραμούτα Σωκράτη του Δημητρίου (ΑΜ-2198)

η.         Καραβολάκη Γεώργιο του Νικολάου (ΑΜ-2181)

θ.         Ανδρεάτο Ευάγγελο του Αναστασίου (ΑΜ-2228)

ι.          Ωρολογίδη Ποσειδώνα του Φώτιου (ΑΜ-2218)

ια.        Μολδοβάνη Χρήστο του Αντωνίου (ΑΜ-2215)

ιβ.        Αστερίου Ιωάννη του Αναστασίου (ΑΜ-2134)

ιγ.        Καβαλλάρη Γεώργιο του Σταύρου (ΑΜ-2213)

ιδ.        Πισκιουλόπουλο Θεόδωρο του Γεωργίου (ΑΜ-2282)

ιε.        Τρίκολλο Γεώργιο του Χρήστου (ΑΜ-2276)

ιστ.      Λαζάκη Νικόλαο του Εμμανουήλ (ΑΜ-2294)

ιζ.        Κλαδάκη Σταύρο του Χαρίδημου (ΑΜ-2279)

ιη.        Δομάζο Ευθύμιο του Δημητρίου (ΑΜ-2243)

ιθ.        Φυντικάκη Ευστράτιο του Ευστρατίου (ΑΜ-2270)

κ.         Κουπλάκη Ηλία του Δημητρίου (ΑΜ-2258)

κα.       Εκατομμάτη Ευάγγελο του Σταύρου (ΑΜ-2260)

κβ.       Δάουλα Κωνσταντίνο του Αθανασίου (ΑΜ-2289)

κγ.       Κατσούρα Δημήτριο του Νικολάου (ΑΜ-2251)

κδ.       Πεφάνη Αντώνιο του Γεωργίου (ΑΜ-2262)

κε.       Δεληπέτρο Γεώργιο του Αποστόλου (ΑΜ-2285)

κστ.     Βαρουξή Κωνσταντίνο του Ευστρατίου (ΑΜ-2301)

κζ.       Κούφαλη Παύλο του Ιωάννη (ΑΜ-2179)

κη.       Ευστρατίου Κωνσταντίνο του Άγγελου (ΑΜ-2342)

κθ.       Γεωργακούδη Πασχάλη του Γεωργίου (ΑΜ-2314)

λ.         Στεργίου Γεώργιο του Πέτρου (ΑΜ-2340)

λα.       Ράπτη Κωνσταντίνο του Θεόδωρου (ΑΜ-2376)

λβ.       Σαββάτη Βασίλειο του Σπυρίδωνα (ΑΜ-2347)

λγ        Μουστάκα Αθανάσιο του Παναγιώτη (ΑΜ-2383)

  1. Μηχανικούς:

α.         Αναγνωστόπουλο Άγγελο του Ευθυμίου (ΑΜ-Μ-870)

β.         Καλογερίδη Κωνσταντίνο του Δημητρίου (ΑΜ-Μ-886)

γ.         Τζαβάρα Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Μ-884)

δ.         Σπυρόπουλο Δημήτριο του Τριαντάφυλλου (ΑΜ-Μ-896)

ε.         Καρύδη Θεόδωρο του Ιωάννη (ΑΜ-Μ-902)

στ.       Μαρτίνο Ιωάννη του Δημητρίου (ΑΜ-Μ-933)

ζ.         Ηλιόπουλο Σάββα του Γεωργίου (ΑΜ-Μ-920)

η.         Θεοδώρου Βασίλειο του Αθανασίου (ΑΜ-Μ-918)

θ.         Θαλασσινό Κωνσταντίνο του Ιωάννη (ΑΜ-Μ-932)

  1. Οικονομικού:

Γκινάκη Νεκτάριο του Γεωργίου (ΑΜ-Ο-671).

 

 

Αντιπλοίαρχος Γεώργιος Λαϊάκης ΠΝ

Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
