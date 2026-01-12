Έκτακτες Κρίσεις Πλοιάρχων Πολεμικού Ναυτικού Έτους 2026-2027

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 4/Σ.4 και 5/Σ.5 από 12 Ιανουαρίου 2026, έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ για κάλυψη κενών Νομοθετημένων Οργανικών Θέσεων Αρχιπλοιάρχων , ως ακολούθως:
- «Προακτέους κατ΄ εκλογή»:
(1) Μάχιμους:
α. Γαβριελάτο Απόστολο του Μάριου (ΑΜ-2146)
β. Αρβανιτάκη Μάριο του Ξενοφώντα (ΑΜ-2160)
γ. Πολυδώρου Σταύρο του Ευστρατίου (ΑΜ-2174)
δ. Αλογάρη Χρήστο του Ευσταθίου (ΑΜ-2238)
ε. Δούρο Αθανάσιο του Αλεξάνδρου (ΑΜ-2206)
στ. Τζίφα Ιωάννη του Θεοδώρου (ΑΜ-2192)
ζ. Λιακόπουλο Ζώη του Ιωάννη (ΑΜ-2225)
η. Καλφούτζο Αριστείδη του Λουκά (ΑΜ-2273)
θ. Λυμπέρη Γεώργιο του Χρήστου (ΑΜ-2274)
ι. Λειβάδαρο Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜ-2247)
ια. Κανδηράκη Ιωάννη του Χαραλάμπους (ΑΜ-2269)
ιβ. Φουντάνα Λεωνίδα του Νικολάου (ΑΜ-2210)
ιγ. Ζουμπούλη Εμμανουηλ του Χρήστου (ΑΜ-2252)
ιδ. Μιχαλίτση Χρήστο του Γεωργίου (ΑΜ-2283)
ιε. Μπούρα Βασίλειο του Γεωργίου (ΑΜ-2265)
ιστ. Φίλια Νικόλαο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-2299)
ιζ. Γώγο Νεκτάριο του Ανδρέα (ΑΜ-2277)
ιη. Σταθούλια Βασίλειο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-2254)
ιθ. Αγγελόπουλο Παύλο του Άγγελου (ΑΜ-2309)
κ. Κυπριώτη Γεώργιο του Βασιλείου (ΑΜ-2311)
κα. Αλευρά Δημήτριο του Ηλία (ΑΜ-2324)
κβ. Μίχο Ηρακλή του Απόστολου (ΑΜ-2371)
(2) Μηχανικούς:
α. Μίχαλο Γεράσιμο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Μ-866)
β. Γιαννίτσα Νικόλαο του Λεωνίδα (ΑΜ-Μ-875)
γ. Χαλακατεβάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου (ΑΜ-Μ-859)
δ. Καραγιάννη Ιωάννη του Αναστασίου (ΑΜ-Μ-908)
ε. Ξυνό Νικόλαο του Ευστρατίου (ΑΜ-Μ-931)
στ. Αναγνωστόπουλο Εμμανουήλ του Διονυσίου (ΑΜ-Μ-929)
(3) Οικονομικού:
α. Νοταρά Αθανάσιο του Γεωργίου (ΑΜ-Ο-672)
β. Κουμάνια Όλγα του Ιωάννη (ΑΜ-Ο-675)
γ. Κουτσογιάννη Κωνσταντίνο του Παναγιώτη (ΑΜ-Ο-667)
(4) Υγειονομικού/Ιατρών:
α. Μαυρίκο Σταμάτιο του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΙ-285)
β. Κατσιμαγκλή Γεώργιο του Δημητρίου (ΑΜ- ΥΙ-288)
(5) Υγειονομικού/ Νοσηλευτικής:
Ρόκα Βασιλικής του Αναστασίου (ΑΜ-ΥΝ-176).
- «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»
Υγειονομικού/Ιατρού:
Σοφούλη Ιωάννη του Μίνωα (ΑΜ-ΥΙ-286),
Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 5/Σ.5 από 12 Ιανουαρίου 2026, έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων Αρχιπλοιάρχων , ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» ως ακολούθως:
- Μάχιμους:
α. Συρόπουλο Κωνσταντίνο του Νικολάου (ΑΜ-2097)
β. Κουτέα Στέφανο του Δημοσθένη (ΑΜ-2196)
γ. Δημόπουλο Νικόλαο του Γεωργίου (ΑΜ-2186)
δ. Γιακουμάκη Μιχαήλ του Δημητρίου (ΑΜ-2201)
ε. Μπάτσο Παναγιώτη του Γεωργίου (ΑΜ-2233)
στ. Νικολάου Ευάγγελο του Ιωάννη (ΑΜ-2203)
ζ. Καραμούτα Σωκράτη του Δημητρίου (ΑΜ-2198)
η. Καραβολάκη Γεώργιο του Νικολάου (ΑΜ-2181)
θ. Ανδρεάτο Ευάγγελο του Αναστασίου (ΑΜ-2228)
ι. Ωρολογίδη Ποσειδώνα του Φώτιου (ΑΜ-2218)
ια. Μολδοβάνη Χρήστο του Αντωνίου (ΑΜ-2215)
ιβ. Αστερίου Ιωάννη του Αναστασίου (ΑΜ-2134)
ιγ. Καβαλλάρη Γεώργιο του Σταύρου (ΑΜ-2213)
ιδ. Πισκιουλόπουλο Θεόδωρο του Γεωργίου (ΑΜ-2282)
ιε. Τρίκολλο Γεώργιο του Χρήστου (ΑΜ-2276)
ιστ. Λαζάκη Νικόλαο του Εμμανουήλ (ΑΜ-2294)
ιζ. Κλαδάκη Σταύρο του Χαρίδημου (ΑΜ-2279)
ιη. Δομάζο Ευθύμιο του Δημητρίου (ΑΜ-2243)
ιθ. Φυντικάκη Ευστράτιο του Ευστρατίου (ΑΜ-2270)
κ. Κουπλάκη Ηλία του Δημητρίου (ΑΜ-2258)
κα. Εκατομμάτη Ευάγγελο του Σταύρου (ΑΜ-2260)
κβ. Δάουλα Κωνσταντίνο του Αθανασίου (ΑΜ-2289)
κγ. Κατσούρα Δημήτριο του Νικολάου (ΑΜ-2251)
κδ. Πεφάνη Αντώνιο του Γεωργίου (ΑΜ-2262)
κε. Δεληπέτρο Γεώργιο του Αποστόλου (ΑΜ-2285)
κστ. Βαρουξή Κωνσταντίνο του Ευστρατίου (ΑΜ-2301)
κζ. Κούφαλη Παύλο του Ιωάννη (ΑΜ-2179)
κη. Ευστρατίου Κωνσταντίνο του Άγγελου (ΑΜ-2342)
κθ. Γεωργακούδη Πασχάλη του Γεωργίου (ΑΜ-2314)
λ. Στεργίου Γεώργιο του Πέτρου (ΑΜ-2340)
λα. Ράπτη Κωνσταντίνο του Θεόδωρου (ΑΜ-2376)
λβ. Σαββάτη Βασίλειο του Σπυρίδωνα (ΑΜ-2347)
λγ Μουστάκα Αθανάσιο του Παναγιώτη (ΑΜ-2383)
- Μηχανικούς:
α. Αναγνωστόπουλο Άγγελο του Ευθυμίου (ΑΜ-Μ-870)
β. Καλογερίδη Κωνσταντίνο του Δημητρίου (ΑΜ-Μ-886)
γ. Τζαβάρα Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Μ-884)
δ. Σπυρόπουλο Δημήτριο του Τριαντάφυλλου (ΑΜ-Μ-896)
ε. Καρύδη Θεόδωρο του Ιωάννη (ΑΜ-Μ-902)
στ. Μαρτίνο Ιωάννη του Δημητρίου (ΑΜ-Μ-933)
ζ. Ηλιόπουλο Σάββα του Γεωργίου (ΑΜ-Μ-920)
η. Θεοδώρου Βασίλειο του Αθανασίου (ΑΜ-Μ-918)
θ. Θαλασσινό Κωνσταντίνο του Ιωάννη (ΑΜ-Μ-932)
- Οικονομικού:
Γκινάκη Νεκτάριο του Γεωργίου (ΑΜ-Ο-671).
Αντιπλοίαρχος Γεώργιος Λαϊάκης ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ