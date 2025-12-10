Έκρυβε στην αυλή του σπιτιού του τα ναρκωτικά

Συνελήφθη προχθες (8 Δεκεμβρίου 2025) το μεσημέρι σε περιοχή της Πέλλας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, ένας αλλοδαπός άνδρας, για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας και διαπιστώθηκε να αποκρύπτει στην οικία του 1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 44 γραμμαρίων, η οποία και κατασχέθηκε.

Επιπλέον από την αυλή της οικίας του κατασχέθηκαν 4 μεταλλικά δοχεία και 5 γυάλινα βάζα, που περιείχαν ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 4 κιλών και 2 γραμμαρίων.

Επίσης σε βάρος του εκκρεμεί το μέτρο της απαγόρευσης εισόδου στην χώρα.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.