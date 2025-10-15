Έκρυβε στη μηχανή του φωτοβολίδες, καπνογόνα και κροτίδα

Συνελήφθη, προχθες (13.10.2025) το πρωί στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου 28χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα, προχθες (13.10.2025) το πρωί από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα ιδιοκτησίας του 28χρονου κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-10- φωτοβολίδες χειρός

-2- καπνογόνα και

-1- κροτίδα

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.