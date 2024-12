Έκρηξη στη Χάγη: Έλληνας πολιτικός μηχανικός, πατέρας 3 παιδιών, ένα από τα θύματα - Συγκλονίζει η σύζυγός του

Έλληνας μηχανικός, πατέρας 3 παιδιών, είναι μεταξύ των έξι θυμάτων της κατάρρευσης πολυκατοικίας μετά από έκρηξη στη Χάγη της Ολλανδίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ολλανδικού NLtimes ένας από τους έξι ανθρώπους που ανασύρθηκαν νεκροί μετά από έκρηξη που οδήγησε σε μερική κατάρρευση πολυκατοικίας στη Χάγη, αναγνωρίστηκε από μέλη της οικογένειας ως ο Βικέλ Καμπεράι, ελληνικής και αλβανικής υπηκοότητας πολιτικός μηχανικός που ζούσε στην Ολλανδία για πάνω από δύο χρόνια.

Ο 44χρονος άνδρας από την Ελλάδα αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Μαρία και τα τρία μικρά παιδιά τους, ένα αγοράκι 7 μηνών, ένα κορίτσι 6 ετών και ένα αγόρι 10 ετών. Η απώλεια του ευχάριστου, ενθουσιώδους πατέρα που εργάζονταν στην Ολλανδία ήταν καταστροφική για τους φίλους και την οικογένεια, δήλωσε η σύζυγός του, Μαρία στους NL Times την Τρίτη.

Οι αρχές στην Ολλανδία συνέλαβαν τρεις υπόπτους σε σχέση με την καταστροφική έκρηξη, με τις συλλήψεις να υποδηλώνουν πιθανό εγκληματικό κίνητρο. Οι ύποπτοι κρατούνται υπό περιοριστικούς όρους, τους επιτρέπεται μόνο η επικοινωνία με τους δικηγόρους τους και αναμένεται να παρουσιαστούν στο δικαστήριο αργότερα αυτή την εβδομάδα, επισήμανε το BBC.

