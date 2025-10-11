Εκρηξη σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης στη Συγγρού

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξης στη Συγγρού.

Από την έκρηξη, πιθανότατα ήταν εκρηκτικός μηχανισμός με γκαζάκια, σημειώθηκαν ζημιές στην είσοδο του κτηρίου. Συγκεκριμένα έσπασαν τζάμια και έχει μαυρίσει ο τοίχος.

Το σημείο έχει αποκλειστεί από δυνάμεις της ΕΛΑΣ ενώ σπεύδει και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών.

Στο σημείο βρίσκεται και η πυροσβεστική με 7 πυροσβέστες και 3 οχήματα, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμό ατόμου, ούτε για φθορές σε αυτοκίνητα.

Στο συγκεκριμένο κτίριο στεγάζεται η Γενική Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής, η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής και το Τμήμα Φυτοϋγειονομικού ελέγχου.

Κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων είναι η οδός Αριστοτέλους από το ύψος της Αλ. Πάντου ως τον παράδρομο της λεωφόρου Συγγρού.

