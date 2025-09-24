Έκρηξη σε καφενείο στο κέντρο του Ηρακλείου - ΦΩΤΟ

Έκρηξη σημειώθηκε σε καφενείο στο κέντρο του Ηρακλείου σημαίνοντας «συναγερμό» στις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο καφενείο που βρίσκεται στην συμβολή των λεωφόρων Αγίου Μηνά και Καλοκαιρινού όταν σημειώθηκε έκρηξη φιάλης υγραερίου.

Διαβάστε επίσης

Το καφενείο ήταν ανοιχτό και λειτουργούσε κανονικά με τους ανθρώπους να βγαίνουν με ασφάλεια από τον χώρο.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο δύο οχήματα της πυροσβεστικής και οκτώ άνδρες που ξεκίνησαν την διαδικασία κατάσβεσης της φωτιάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο καφενείο κλήθηκε και το ΕΚΑΒ με ασθενοφόρο και γιατρός να σπεύδουν στο σημείο για την παροχή βοήθειας.

Ευτυχώς όπως διαπιστώθηκε κανένας δεν είχε τραυματιστεί με τους περισσότερους να βρίσκονται απλώς σε κατάσταση σοκ.