Έκρηξη σε καφενείο στο κέντρο του Ηρακλείου - ΦΩΤΟ

14:39 | 24/09/2025

Έκρηξη σημειώθηκε σε καφενείο στο κέντρο του Ηρακλείου σημαίνοντας «συναγερμό» στις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο καφενείο που βρίσκεται στην συμβολή των λεωφόρων Αγίου Μηνά και Καλοκαιρινού όταν σημειώθηκε έκρηξη φιάλης υγραερίου.

ekrhksh-kafeneio
ekrhksh-kafeneio1
ekrhksh-kafeneio2
Το καφενείο ήταν ανοιχτό και λειτουργούσε κανονικά με τους ανθρώπους να βγαίνουν με ασφάλεια από τον χώρο.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο δύο οχήματα της πυροσβεστικής και οκτώ άνδρες που ξεκίνησαν την διαδικασία κατάσβεσης της φωτιάς.

ekrhksh-kafeneio3

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο καφενείο κλήθηκε και το ΕΚΑΒ με ασθενοφόρο και γιατρός να σπεύδουν στο σημείο για την παροχή βοήθειας.

ekrhksh-kafeneio4

Ευτυχώς όπως διαπιστώθηκε κανένας δεν είχε τραυματιστεί με τους περισσότερους να βρίσκονται απλώς σε κατάσταση σοκ.

