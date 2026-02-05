Έκρηξη σε διαμέρισμα - Eπιχείρηση της Πυροσβεστικής σε εξέλιξη

Αναστάτωση λίγο μετά τις 15.30 σήμερα (5/2) στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, όπου σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκλήθηκε έκρηξη σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην οδό Αριστείδου 12, ενώ ακολούθησε μικρής έκτασης φωτιά.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες, με τέσσερα οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι οποίες αναφέρουν ότι η έκρηξη έγινε στην κουζίνα του διαμερίσματος, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Ωστόσο, ένα άτομο σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο του ΕΚΑΒ, αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα, με ασθενοφόρο να βρίσκεται επί τόπου και να αναμένεται η μεταφορά του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα, με κομμάτια από σπασμένα γυαλιά να πέφτουν στο οδόστρωμα, χωρίς ευτυχώς να τραυματίσουν κάποιον περαστικό. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα της ΕΡΤ3 και τον Φαίδων Τομόσογλου, η έκρηξη προκάλεσε εκκωφαντικό θόρυβο, αλλά και αναστάτωση.

Το έργο της κατάσβεσης είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ έρευνα για τα ακριβή αίτια της έκρηξης, διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

