Εκπτωτικό κουπόνι για τους αναγνώστες του Policenet από το e-cafe.gr

To E-cafe ειναι ένα σύγχρονο, καινοτόμο και πρωτοποριακό ηλεκτρονικό κατάστημα που δραστηριοποιείται στην ηλεκτρονική πώληση καφέ εσπρέσσο και άλλων ροφημάτων σε συσκευασίες για κατανάλωση στο σπίτι, στην εταιρεία ή στο γραφείο.

Είμαστε το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας Γκίκας Εμπορική Ε.Ε. Εμπόριο & Επεξεργασία Καφέ και διακινούμε στην Ελλάδα και το εξωτερικό τις μάρκες Cocus, Stradivarius και Gikas από το ιδιωτικό καφεκοπτείο της εταιρείας.

Στην Γκίκας Εμπορική οι άνθρωποί μας από το 2011 με ενδιαφέρον και αγάπη αναπτύσσουν την εμπειρία espresso με τεχνογνωσία σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών, αμεσότητα και συνέπεια με στόχο την απλούστευση της διαδικασίας με το καλύτερο αποτέλεσμα στο φλυτζάνι.

Μέλημά μας η απόλαυσή σας στον προσωπικό και επαγγελματικό σας χώρο. Η άμεση εξυπηρέτησή σας είναι πρωταρχικής σημασίας για μας, ώστε η αγαπημένη σας συνήθεια να γίνεται εύκολα και γρήγορα.

Αναζητήστε τη γεύση που σας ταιριάζει ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία από μονοποικιλιακούς καφέδες, επιλεγμένα χαρμάνια espresso, καφέδες φίλτρου με διάφορες γεύσεις, χαρμάνια ελληνικού καφέ και σοκολάτες.

Κουπόνι προσφοράς για τους αναγνώστες του Policenet.gr

Σας περιμένει κουπόνι έκπτωσης αξίας -1,5€/ παραγγελία με κωδικό "pοlicenet"

για τις επόμενες 3 παραγγελίες σας (ανα χρηστη) από το e-cafe.gr

*Ισχύει έως 31-3-26

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Α. Δούνα 12,

34132 Χαλκίδα

+30 2221077700

+30 6942444604

[email protected]

ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

e-cafe.gr