Έκπτωση για θεατρική παράσταση για τα μέλη Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Η παιδική σκηνή της ΓΙΟΥΛΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ προσφέρει έκπτωση για τα μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και τις οικογένειες αυτών, προκειμένου να παρακολουθήσουν την παράσταση «ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ» στο θέατρο Πειραιώς 131 – Γκάζι, κάθε Κυριακή, αρχής γενομένης από την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 έως την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026.

Η τιμή του εισιτηρίου διαμορφώνεται ως εξής:

Α Ζώνη: 12€ για τα μέλη Ε.ΑΣ.Υ.Α. και τις οικογένειές τους (από 16€)

Β Ζώνη: 10€ για τα μέλη Ε.ΑΣ.Υ.Α. και τις οικογένειές τους (από 14€)

Οι κρατήσεις θα πραγματοποιούνται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη γραμματεία της Ένωσης από Δευτέρα έως Πέμπτη, ώρες 09:00 έως 17:00 στο τηλέφωνο 210 5236302.

