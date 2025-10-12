Έκπτωση -5% στα προϊόντα του καταστήματος Electroland.gr για τους αναγνώστες του Policenet.gr

Το κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών electroland.gr παρέχει έκπτωση 5% στην αξία του κάθε προϊόντος κάθε κατηγορίας (κινητά & tablets, τεχνολογία, εικόνα & ήχος, σπίτι - κήπος, auto-moto, βάσεις, kid's corner, υγεία & ομορφιά, hobby - αθλητισμός, κατοικίδια) σε όλους τους αναγνώστες του Policenet.gr.

Εκπτωτικός κωδικός: "offers4army"

Ο εκπτωτικός κωδικός χρησιμοποιείται στην ιστοσελίδα electroland.gr στο ειδικό πεδίο κατά το checkout και μπορεί να αξιοποιηθεί και σε τηλεφωνικές παραγγελίες εφόσον αναφέρετε ότι είστε αναγνώστης του Policenet.gr.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση: Γρηγορίου Λαμπράκη 16 Λυκόβρυση 14123

Τηλέφωνα: (+30) 210 2814 500, (+30) 210 2027 790

mail: [email protected]

Ωράρια λειτουργίας

Δευτέρα – Παρασκευή: 9π.μ.- 5μ.μ.

Σάββατο – Κυριακή: Κλειστά.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

www.electroland.gr