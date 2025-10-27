Έκπτωση 20% για τους ένστολους που θα παρακολουθήσουν πιστοποιημένο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Το πρόγραμμα με τίτλο "Στρατηγική Προοπτική Διερεύνηση (Foresight) στη Διοίκηση, Οικονομία και Ασφάλεια" στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων προοπτικής διερεύνησης, προσφέροντας στους συμμετέχοντες τα εργαλεία και τις γνώσεις για να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις συνεχείς αλλαγές. Τα στελέχη θα είναι σε θέση να κατανοούν πώς οι παγκόσμιες τάσεις, η καινοτομία και η τεχνολογική εξέλιξη επηρεάζουν τις στρατηγικές αποφάσεις και πώς μπορούν να προετοιμάσουν τον οργανισμό τους για το μέλλον.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

Αναγνωρίζουν τις τάσεις και τα σενάρια που θα επηρεάσουν τον κλάδο και τον οργανισμό τους στο μέλλον.

Εφαρμόζουν μεθόδους προοπτικής διερεύνησης για να σχεδιάζουν σενάρια και να αντιμετωπίζουν την αβεβαιότητα.

Αναπτύσσουν καινοτόμες προσεγγίσεις που προωθούν την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητα των οργανισμών τους.

Συνεργάζονται με διεπιστημονικές ομάδες για τη διαμόρφωση στρατηγικών που ενσωματώνουν τις ανάγκες της αγοράς και των κοινοτήτων.

Ενσωματώνουν την προοπτική διερεύνηση στην καθημερινή λειτουργία των οργανισμών τους, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα.

Κόστος παρακολούθησης : 380€

Έκπτωση για ένστολους 20% – Τελική τιμή 304€

Έναρξη: 17 Νοεμβρίου 2025 | Διάρκεια: 10 εβδομάδες

Υποβολή αιτήσεων έως 16/11

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης: Εξ αποστάσεως

Κάντε την αίτηση σας εδώ

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα:

• Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν να αναπτύξουν ηγετικές δεξιότητες με έμφαση στην προοπτική διερεύνηση και την προσαρμοστικότητα.

• Διοικητικά στελέχη που επιθυμούν να βελτιώσουν την ικανότητά τους να διαχειρίζονται αβεβαιότητες και να προετοιμάζονται για μελλοντικές προκλήσεις μέσω της ανάπτυξης στρατηγικών foresight.

• Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού που επιδιώκουν να ενσωματώσουν την προοπτική διερεύνηση στην οργανωσιακή κουλτούρα για την καλύτερη διαχείριση αλλαγών.

• Επαγγελματίες που ασχολούνται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία, επιδιώκοντας να συνδέσουν αυτές τις διαδικασίες με την πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων της αγοράς.

• Επιχειρηματίες που επιδιώκουν την καινοτομία και, κατά συνέπεια, πρέπει οι αποφάσεις τους να βασίζονται σε έγκυρες αναλύσεις τάσεων και στην προοπτική διερεύνηση.

• Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που ειδικεύονται στην ανάλυση τάσεων και σχεδιασμό σεναρίων σε διαφορετικά επίπεδα διοίκησης.

• Ηγέτες οργανισμών και ομάδων που επιθυμούν να ενισχύσουν την ικανότητά τους να κατευθύνουν τις επιχειρήσεις τους προς βιώσιμη ανάπτυξη, βασισμένη σε προβλέψεις και σενάρια για το μέλλον.

• Προπτυχιακούς/ες φοιτητές/ήτριες που διανύουν τα δύο τελευταία έτη σπουδών τους, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες που ασχολούνται ή επιδιώκουν να ασχοληθούν, ή να εξοικειωθούν, με την ανάλυση τάσεων, σχεδιασμό σεναρίων και την προοπτική διερεύνηση

Δείτε περισσότερα εδώ