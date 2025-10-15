PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Εκπρόσωποι των Αστυνομικών ζητούν την ίδρυση Υπηρεσίας

μεταγωγη
19:00 | 15/10/2025

ενωση

ΕΝΩΣΗ

Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis