Εκπνέει η διορία του Υπουργείου Παιδείας στο ΑΠΘ για εξηγήσεις - Το χρονικό των σοβαρών επεισοδίων

Εκπνέει σήμερα (9/2) το 48ωρο που έδωσε ως διορία το Υπουργείο Παιδείας στο ΑΠΘ για να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σάββάτου (7/2) με επίθεση σε αστυνομικές δυνάμεις, 313 προσαγωγές και τραυματισμό ενός αστυνομικού

Τα εκτεταμένα επεισόδια σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε μετά από πάρτι – το οποίο πραγματοποιείται κάθε χρόνο χωρίς άδεια. Ομάδες ατόμων επιτέθηκαν στις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. με μολότοφ, ενώ κατά τη διάρκεια της έντασης τραυματίστηκε ένας αστυνομικός στο πρόσωπο και τον λαιμό.

Οι Αρχές προχώρησαν σε 313 προσαγωγές με καμία από αυτές να μην γίνεται σύλληψη, καθώς ύστερα από τους απαραίτητους ελέγχους δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει ότι άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εξήλθαν, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. αιφνιδιαστικά και διαδοχικά, κατά ομάδες, από χώρους του ΑΠΘ και στο ύψος της συμβολής των οδών Εγνατία με Γ’ Σεπτεμβρίου, επιτέθηκαν αναίτια και απρόκλητα στις αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας εναντίον τους μεγάλο αριθμό αυτοσχέδιων εμπρηστικών εκρηκτικών μηχανισμών (μολότοφ).

Ως «αποτέλεσμα των σφοδρών επιθέσεων με μολότοφ ήταν ο τραυματισμός ενός αστυνομικού, ο οποίος εισήχθη στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο ενώ καταγράφηκαν υλικές ζημιές σε τρία οχήματα.

Για την αποκλιμάκωση και την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε αναγκαία χρήση ενδεδειγμένων μέσων και τακτικών, ενώ ενημερώθηκαν άμεσα οι Εισαγγελικές και Πρυτανικές Αρχές.

Η ανακοίνωση του ΑΠΘ

Από την πλευρά τους οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ εξέδωσαν ανακοίνωση με αιχμές, κάνοντας λόγο για «ασήμαντη μειοψηφία» που μετέτρεψε το Πανεπιστήμιο σε πεδίο συγκρούσεων. Παράλληλα, έθεσαν εκ νέου το ζήτημα της άμεσης ενεργοποίησης ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Ιδρύματος.

«Από την έρευνα των Πρυτανικών Αρχών, που συνεχίζεται σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, αναζητούνται οι πιθανές ευθύνες. Έπρεπε να αποκλειστούν οι χώροι της Πολυτεχνικής ενόσω διεξάγονταν εξετάσεις μέχρι το βράδυ της Παρασκευής; Πόσοι και ποιοι από τους δήθεν επαναστάτες είναι πράγματι φοιτητές και γιατί δεν ελέγχθηκαν οι παρείσακτοι; Ποιος ή ποιοι διέδωσαν το άθλιο ψέμα ότι οι Πρυτανικές Αρχές, ο Κοσμήτορας ή οποιοσδήποτε άλλος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είχαν δώσει άδεια για την εκδήλωση;

Αυτά και άλλα ερωτήματα για την προσπάθεια σπίλωσης του Πανεπιστημίου, την επαίσχυντη επίθεση στις αρχές ασφαλείας, τον τραυματισμό αστυνομικού και την καταστροφή της περιουσίας των πολιτών, θα απαντηθούν, είναι βέβαιο. Αυτό που είναι, επίσης, βέβαιο είναι ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δε θα ξανακυλήσει στη φοβική απραξία και στη συρρίκνωση του σπουδαίου εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, υπό την απειλή των πιο αντιδραστικών στοιχείων της ελληνικής κοινωνίας. Ίσως ήρθε, τελικά, η ώρα για την άμεση ενεργοποίηση της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου», καταλήγει η ανακοίνωση του ΑΠΘ.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καταδικάζει απερίφραστα τα σοβαρά επεισόδια βίας που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, σε άμεση εγγύτητα με πανεπιστημιακό χώρο.

Το Υπουργείο έχει ζητήσει άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Πανεπιστημίου αλλά και και από τις αστυνομικές αρχές σχετικά με:

-Αν ήταν εις γνώση των οργάνων του Πανεπιστημίου η διενέργεια της εκδήλωσης

- Εάν υπήρξε αίτημα και σχετική άδεια

-Το ρόλο της εταιρείας φύλαξης του Πανεπιστήμιου

-Τα ακριβή περιστατικά και την έκταση των συμβάντων

- Το εάν και σε ποιο βαθμό τελέστηκαν παράνομες πράξεις ή καταστροφές εντός πανεπιστημιακών χώρων.

Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ πρέπει εντός 48 ωρών να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά τους αλλά και τις ενέργειες που έπονται σύμφωνα με το νόμο 5224/25. Η Πολιτεία διαθέτει πλέον σαφές και ολοκληρωμένο πλέγμα διατάξεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας στα Πανεπιστήμια. Το πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς καμία έκπτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν.

Το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη και θα πράξει ό,τι απαιτείται για την προστασία της ασφάλειας της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ομαλής λειτουργίας των Ιδρυμάτων».

Μαρία Κολώνα

cnn.gr