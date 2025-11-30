Εκπαιδευτική δράση του Κέντρου Αριστείας Ψηφιακής Εγκληματολογίας και Αντιμετώπισης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας

Η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρώτη εκπαιδευτική δράση του νεοσύστατου Κέντρου Αριστείας Ψηφιακής Εγκληματολογίας και Αντιμετώπισης Κυβερνοεγκλήματος, γεγονός που αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Αρχών.

Η εκπαίδευση, με θέμα την «Αναβάθμιση επιχειρησιακής ικανότητας πρώτων ανταποκριτών στον τομέα της ψηφιακής εγκληματολογίας (digital forensics)», απευθύνθηκε σε εξειδικευμένο προσωπικό από κρίσιμες επιχειρησιακές μονάδες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, στελέχη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) και ειδικότερα την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας (ΥΔΕΖΙ), την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (ΔΑΕΕΒ).

Η ανάγκη για συνεχή εξειδίκευση στον ψηφιακό κόσμο

Ο ραγδαία εξελισσόμενος ψηφιακός κόσμος διαμορφώνει νέα δεδομένα στην καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και στο τοπίο της εγκληματικότητας. Η διείσδυση των νέων τεχνολογιών σε κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής – από τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές μέχρι την προσωπική επικοινωνία και από τα «έξυπνα» οχήματα μέχρι τις συσκευές του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) – δημιουργεί ταυτόχρονα νέες ευκαιρίες αλλά και πρωτόγνωρες προκλήσεις για τις Αρχές. Αυτή η πραγματικότητα καθιστά επιτακτική την ανάγκη για συστηματική και εξειδικευμένη κατάρτιση στη σύγχρονη ψηφιακή εγκληματολογία, ώστε οι πρώτοι ανταποκριτές να μπορούν να εντοπίζουν, να συλλέγουν και να διασφαλίζουν κρίσιμα ψηφιακά πειστήρια με επιστημονική εγκυρότητα και επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.

Πλούσιο θεματικό περιεχόμενο

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάλυψε ευρύ φάσμα θεμάτων αιχμής, συμπεριλαμβανομένων των βασικών αρχών και διαδικασιών ψηφιακής εγκληματολογίας, της διαχείρισης κρυπτονομισμάτων, της εγκληματολογικής προσέγγισης συσκευών IoT και οχημάτων, καθώς και εξειδικευμένων τομέων όπως το Incident Response και το Live Data Forensics. Η θεματολογία σχεδιάστηκε με γνώμονα τις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες και τις σύγχρονες εγκληματολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι Υπηρεσίες.

Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ECTEG

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στη στρατηγική συνεργασία με το European Cybercrime Training and Education Group (ECTEG), το οποίο παρείχε πολύτιμη συνδρομή και τεχνογνωσία στην υλοποίηση του προγράμματος. Η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης συμμετέχει εθελοντικά στις δράσεις του ECTEG, συμβάλλοντας ενεργά στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύοντας έτσι το διεθνές κύρος της ελληνικής ψηφιακής εγκληματολογίας.

Προοπτικές και μελλοντικές δράσεις

Το Κέντρο Αριστείας Ψηφιακής Εγκληματολογίας και Αντιμετώπισης Κυβερνοεγκλήματος σχεδιάζει τη συνέχιση του εκπαιδευτικού του έργου με νέες δράσεις που θα απευθύνονται σε ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών και θα εμβαθύνουν σε εξειδικευμένους τομείς της ψηφιακής εγκληματολογίας. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου εξειδικευμένων στελεχών που θα μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις συνεχώς εξελισσόμενες απειλές του ψηφιακού εγκλήματος, διασφαλίζοντας την προστασία των πολιτών και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Η πρώτη αυτή εκπαιδευτική δράση σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής στην ελληνική ψηφιακή εγκληματολογία, με έμφαση στην επιστημονική κατάρτιση, τη διεθνή συνεργασία και τη συνεχή προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις.