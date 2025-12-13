Εκπαίδευση αστυνομικών σε ζητήματα προστασίας ζώων

Στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας παρακολούθησαν διαδικτυακή εκπαίδευση σε ζητήματα προστασίας ζώων, η οποία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025.

Το σεμινάριο υλοποιήθηκε με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως σύγχρονης διδασκαλίας, κατά το διάστημα από 11-03-2025 έως 11-12-2025, σε -8- συνολικά εκπαιδευτικές σειρές τριήμερης διάρκειας και συμμετείχαν συνολικά -1.018- Στελέχη, προερχόμενα από Υπηρεσίες των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων της Χώρας.

Στο χαιρετισμό του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εστίασε στην ενσωμάτωση του ζητήματος των αδέσποτων ζώων, στο ευρύτερο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας και στις επιπτώσεις του θέματος στη δημόσια ασφάλεια και υγεία, καθώς και στην οικονομία.

Xαιρετισμό απηύθυνε και ο Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, Νικόλαος Χρυσάκης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαμορφώθηκε από εξειδικευμένα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με την ομάδα της ακαδημίας ZERO STRAY ACADEMY.

Αντικείμενο της διδασκαλίας αποτέλεσαν οι παρακάτω κύριες θεματικές ενότητες:

Ο ρόλος του Zero Stray Pawject – Η σημασία των προληπτικών ελέγχων και η αξιοποίηση του DNA.

Εισαγωγή στο Δίκαιο των Ζώων.

Το Τμήμα Προστασίας Ζώων στην Ελληνική Αστυνομία.

H κακοποίηση των ζώων και ο κύκλος της βίας – Η αντιμετώπιση του φαινομένου από την Ελληνική Αστυνομία.

Το νομικό status των ζώων στην ελληνική έννομη τάξη: Η Ισχύουσα νομοθεσία.

Ερμηνευτικές και Αστυνομικές προσεγγίσεις για την προστασία των ζώων.

Αστυνομική διερεύνηση, προβλεπόμενες ποινικοδιοικητικές κυρώσεις και διαδικασίες προστασίας εν γένει των ζώων. Νόμοι 4830/2021, 2017/1992 και 1197/1981.

Ζητήματα μεθοδολογίας διενεργούμενων ελέγχων και η γλώσσα σώματος των ζώων. Δράσεις, στατιστική αποτύπωση και συνέργειες με τη Δημοτική Αστυνομία.

Πρακτική εφαρμογή ποινικών και διοικητικών υποθέσεων ενεργητικής και παθητικής κακοποίησης ζώων. Προσομοίωση – Case Studies.

Αξιολόγηση της θρεπτικής κατάστασης των ζώων – Στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες.

Η προστασία των ιπποειδών.

Η γλώσσα σώματος των ζώων και η θετική προσέγγιση – Ο ενδεδειγμένος τρόπος διενέργειας των ελέγχων.

Η Αστυνομία ζώων σε χώρες του εξωτερικού.

Η διερεύνηση της συσχέτισης ανάμεσα στην κακοποίηση/βιαιότητα ζώων και την διαπροσωπική βία – Σκιαγράφηση του εγκληματικού ψυχολογικού προφίλ του δράστη βιαιότητας ζώων.

Υπενθυμίζεται ότι, για καταγγελίες κακοποίησης ή παραβάσεων της νομοθεσίας περί ζώων, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το 10410 ή στο e-mail [email protected] του Τμήματος Προστασίας Ζώων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επίσης, σε επείγουσες περιπτώσεις και για την αποστολή άμεσης βοήθειας, οι πολίτες μπορούν να καλούν και στον τριψήφιο αριθμό έκτακτης ανάγκης «100», χωρίς χρέωση και σε 24ωρη βάση. Παράλληλα, κάθε πολίτης μπορεί να απευθύνεται στο οικείο ή σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα για να καταγγείλει περιστατικό κακοποίησης ζώου.