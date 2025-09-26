Εκπαίδευση 117 Αστυνομικών

Ολοκληρώθηκε χθες Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, η εκπαίδευση των Επικεφαλής των Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας και των αναπληρωτών αυτών, σε θέματα διαχείρισης και αντιμετώπισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, με τη συμμετοχή συνολικά -117- αστυνομικών.

Διαβάστε επίσης

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε σε -4- εκπαιδευτικές σειρές στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (Υποπρόγραμμα Α΄: Ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) 2021-2025, ενώ είχε σκοπό την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που θα αξιοποιηθεί για τη μεταφορά των γνώσεων και των δεξιοτήτων σε λοιπές Υπηρεσίες που θα χειριστούν αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας.

Για την επίτευξη του εκπαιδευτικού στόχου καταρτίστηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας -4- ημερών, στο οποίο συμμετείχαν Εισαγγελικός Λειτουργός, στέλεχος του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, καθώς και Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αντικείμενο της εκπαίδευσης αποτέλεσε η επικαιροποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τις προηγούμενες εκπαιδεύσεις, καθώς και η ενδυνάμωση του προσωπικού κατά τον προανακριτικό χειρισμό σχετικών υποθέσεων.