Εκπαίδευση 100 στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027, εγκρίθηκε και υλοποιείται η Δράση με τίτλο:

«Προώθηση συνεργασίας και δράσεων ενημέρωσης για την πρόληψη και καταπολέμηση οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος».

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της Υπηρεσίας, στη βελτίωση των επιχειρησιακών της δυνατοτήτων και στην αποτελεσματικότερη πρόληψη και καταπολέμηση του σοβαρού οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, προωθείται η ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ συναρμόδιων Φορέων, Αρχών επιβολής του νόμου και ιδιωτικών εταίρων, καθώς και η καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πολίτες.

Σημαντικό μέρος της Δράσης αποτελεί το Υποέργο 1 με τίτλο «Εργαστήριο διαχείρισης πληροφοριών οικονομικού εγκλήματος», το οποίο αφορά στην εκπαίδευση εκατό (100) στελεχών της Υπηρεσίας.

Μέσα από τη στοχευμένη εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες αποκτούν πρακτική εμπειρία στη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και προηγμένων μεθόδων ανάλυσης πληροφοριών, ενισχύοντας τις ικανότητές τους στη διερεύνηση σύνθετων υποθέσεων οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος.

Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και κάλυψε θέματα επεξεργασίας και ανάλυσης μεγάλου όγκου οικονομικών δεδομένων (όπως τραπεζικές συναλλαγές), καθώς και τη συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών από ανοικτές πηγές.

Η εκπαιδευτική δράση πραγματοποιήθηκε με υβριδικό τρόπο, τόσο δια ζώσης στο Αμφιθέατρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όσο και εξ αποστάσεως, κατά το διήμερο 3-4 Φεβρουαρίου 2026.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας και της συνεχούς εκπαίδευσης, ως βασικών πυλώνων για την πρόληψη και καταπολέμηση του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της διαφάνειας, της ασφάλειας και της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος.