Έκοψε την πίτα του το Αστυνομικό τμήμα Διρφύων Μεσσαπίων - ΦΩΤΟ

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε το Αστυνομικό τμήμα Διρφύων Μεσσαπίων παρουσία του Διοικητή Γιώργου Αλεξίου ,του πρώην Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευβοίας Γιώργου Κουλιάκη ,και των στελεχών του τμήματος των Ψαχνών

Το τυχερό φλουρί έπεσε στον Αστυνόμο Παναγιώτη Αλεξίου, ενώ σε ευχάριστο κλίμα ο ενότητας και αισιοδοξίας οι Αστυνομικοί του Α.Τ. αντάλλαξαν ευχές για μια καλή χρονιά με υγεία ,και επιτυχίες στα καθήκοντά τους.

Το Α.Τ. Διρφύων Μεσσαπίων καθημερινά επιτελεί το καθήκον του με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και αυταπάρνηση.

Οι αστυνομικοί, συχνά κάτω από δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες στέκονται στην πρώτη γραμμή για την προστασία της ασφάλειας των πολιτών.

Με την ευχή η νέα χρονιά να φέρει υγεία, δύναμη και ασφάλεια, εκφράστηκε η ελπίδα να συνεχιστεί με τον ίδιο ζήλο το σημαντικό έργο του Τμήματος, προς όφελος της κοινωνίας και με γνώμονα τον σεβασμό στον πολίτη.

