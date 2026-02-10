Εκοψε την πίτα της η Διεθνής Ενωση Αστυνομικών-Τοπική Διοίκηση Καρδίτσας

Η εκδήλωση κοπής της πίτας του νέου έτους είναι πάντα μια πολύ ωραία ευκαιρία για τα μέλη και τους φίλους της τοπικής διοίκησης Καρδίτσας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, ώστε ανταμώσουν και να έχουν μια όμορφη βραδιά, γεμάτη από το πνεύμα της Ένωσης που περιλαμβάνει χαμόγελο, εθελοντισμό, συναδελφικότητα και πάνω απ’ όλα φιλία.

Η ευχάριστη βραδιά, που περιλάμβανε δείπνο με αξιόλογο μενού, έλαβε χώρα στο εστιατόριο Παυσίλυπον, το οποίο βρέθηκε κατάμεστο από τα μέλη και τους φίλους της ΙΡΑ Καρδίτσας, που απόλαυσαν με ευχάριστη διάθεση τα ποιοτικά εδέσματα. Ιδανική συντροφιά των εκλεκτών γεύσεων αποτέλεσαν τα υπέροχα κρασιά του τόπου μας, των οινοποιείων Winery Monsieur Nicolas και Φίλια Γη. Σημαντικό βεβαίως ρόλο στην επιτυχία της εκδήλωσης έπαιξαν και όλοι εκείνοι οι υποστηρικτές και δωροθέτες, που βρίσκονται πάντα δίπλα στη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών και μοιράζονται τα ιδανικά της, υποστηρίζοντας μακροχρόνια τις δράσεις της τοπικής διοίκησης Καρδίτσας!

Ιδιαίτερη τιμή προσέδωσε η παρουσία του πανοσιολογιότατου Αρχιμ. Νεκτάριου Μητρόπουλου, Ηγουμένου της Μονής Σπηλιάς και επιτίμου μέλους της ΙΡΑ, του Διευθυντή Αστυνομίας Καρδίτσας κ. Περιστέρη, του προέδρου ελληνικού τμήματος ΙΡΑ, κ. Βαλατσού, ο οποίος συνοδευόταν από τον Γεν. Γραμματέα κ. Μπέγα και τον Ταμία κ. Καλαμπούκα (και πρόεδρο ΙΡΑ Λάρισας), του προέδρου της ΙΡΑ Τρικάλων κ. Δραγούτσου, με μέλη του Συμβουλίου του, του επίτιμου προέδρου ΙΡΑ Αχαΐας κ. Φώτογλου, του προέδρου του ινστιτούτου P.A.D.A. και επιτίμου Υπαρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας κ. Ραχωβίτσα, όπως και του προέδρου εμπορικού συλλόγου Καρδίτσας κ. Τσεκούρα.

‘Servo per amikeco’ – ‘Υπηρετώ δια της Φιλίας’