Έκοψε την Βασιλόπιτα της η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Δράμας [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ]

Την Παρασκευή 16/01/2026 στην Πόλη της Δράμας πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κοπή βασιλόπιτας από τα στελέχη της ομάδας ΔΙ.ΑΣ Δράμας, κάνοντας ταυτόχρονα τον απολογισμό του 2025, και θέτοντας παράλληλα τους στόχους του νέου έτους.

Για το 2026 οι άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ εύχονται σε όλους τους συναδέλφους και μη, ασφαλή χιλιόμετρα, Υγεία και οικογενειακή θαλπωρή.

Η σκέψη όλων μας σε εκείνους που έφυγαν!

Στις οικογένειες που βυθίστηκαν στο πένθος.

Στα τέκνα που δεν πρόλαβαν να γνωρίσουν τους ήρωες συναδέλφους μας.

Καλή χρονιά!

Ο Θεός να σας έχει όλους καλά.