Εκμάθηση και πιστοποίηση ξένων γλωσσών για ΑΣΕΠ και για εύρεση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα σε χρόνο ρεκόρ στην Ευρωδιάσταση. Νο1 επιλογή για ταχύρρυθμα μαθήματα ξένων γλωσσών. Μαθήματα ξένων γλωσσών για ενήλικες και έφηβους

Σας ενδιαφέρει μοριοδότηση για ΑΣΕΠ και θέλετε να αποκτήσετε αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ πτυχία ξένων γλωσσών B2, C1 και C2 σε χρόνο ρεκόρ και στις χαμηλότερες τιμές; Σας ενδιαφέρει η εκμάθηση ξένων γλωσσών για σκοπούς επικοινωνίας; Εργάζεστε στον κλάδο του τουρισμού, στον οποίο η πολύ καλή γνώση όσο το δυνατόν περισσότερων ξένων γλωσσών είναι από τα σημαντικότερα προσόντα, στο ίδιο επίπεδο με τα soft skills; Σας ενδιαφέρει εργασία και / ή σπουδές σε Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, ΗΠΑ, Καναδά κλπ; Είστε μαθητής/μαθήτρια Γυμνασίου/Λυκείου και θέλετε να αποκτήσετε όσο το δυνατόν περισσότερα πτυχία ξένων γλωσσών πριν τα 18;

Για όποιο λόγο και αν χρειάζεται να μάθετε ξένες γλώσσες, η Ευρωδιάσταση, τα Πιστοποιημένα Κέντρα ξένων γλωσσών που εμπιστεύονται πάνω από 56.000 σπουδαστές, αποτελεί μία ιδιαίτερα αξιόπιστη και πολύ οικονομική επιλογή.

Επιλέγοντας Ευρωδιάσταση για γρήγορη εκμάθηση ξένων γλωσσών, σας δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσετε αναγνωρισμένα πτυχία ξένων γλωσσών (Zertifikat B2, Zertifikat C2, DELF B2, DALF C2, ΚΠΓ Γαλλικών Β2, DELE Iσπανικών B2 και C2, ΚΠΓ Ισπανικών Β2 και Γ2, PLIDA B2 Ιταλικών, ΚΠΓ Ιταλικών Β2, ΚΠΓ Ιταλικών Γ2, Lower Michigan ECCE, Lower ABLE B2, Proficiency Michigan ECPE, Proficiency ALCE C2, IELTS κλπ) σε χρόνο ρεκόρ.

Αν ο σκοπός της εκμάθησης είναι η επικοινωνία, μπορείτε να μάθετε Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά ή Αγγλικά επικοινωνίας σε 4 έως 6 μήνες (αναλόγως απαιτήσεων θέσης εργασίας).

Τα προγράμματα ξένων γλωσσών που παρέχει η Ευρωδιάσταση αποτελούν προϊόν 28ετούς εμπειρίας και εξέλιξης. Στην Ευρωδιάσταση θα βρείτε τμήματα ξένων γλωσσών για ενήλικες και εφήβους. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα ατομικών μαθημάτων. Για όλα τα ομαδικά προγράμματα, παρέχονται εγγράφως ουσιαστικές εγγυήσεις ποιότητας και επίτευξης στόχων.

Η Ευρωδιάσταση είναι τα Πιστοποιημένα Κέντρα εκμάθησης ξένων γλωσσών που άλλαξαν τα δεδομένα σε ό,τι αφορά το χρόνο προετοιμασίας για αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών, παρέχοντας τη δυνατότητα στους σπουδαστές τους να προετοιμάζονται για αναγνωρισμένα πτυχία Ιταλικών, Ισπανικών, Γαλλικών, Γερμανικών και Αγγλικών σε πραγματικά σύντομο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα, τα προγράμματα ξένων γλωσσών που έχει αναπτύξει η Ευρωδιάσταση, παρέχουν τη δυνατότητα ουσιαστικής εκμάθησης ξένων γλωσσών και αποτελεσματικής χρήσης τους για σκοπούς επικοινωνίας.

Οι πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών που θα αποκτήσετε με τη σχετική προετοιμασία στην Ευρωδιάσταση μπορούν να σας χρησιμεύσουν τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα και έχουν διά βίου ισχύ. Πέρα από τη χρήση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας για διαγωνισμούς δημοσίου / προκηρύξεις / πίνακες αναπληρωτών κλπ, είναι δεδομένη η απαίτηση για καλή, πολύ καλή ή άριστη γνώση ξένων γλωσσών σε όλους σχεδόν τους κλάδους του ιδιωτικού τομέα. Η γνώση ξένων γλωσσών είναι δεξιότητα "ευρέως φάσματος", στο ίδιο επίπεδο με τα soft skills. Η εκμάθηση ξένων γλωσσών, ειδικά όταν γίνεται γρήγορα, στοχευμένα και με χαμηλό κόστος, αποτελεί μία από τις καλύτερες επενδύσεις που μπορεί να κάνει κάποιος, μία επένδυση που δεν απαξιώνεται με την πάροδο του χρόνου, αντίθετα παράγει αξία και όφελος σε πολλαπλές περιπτώσεις. Αντίθετα, η έλλειψη γνώσης ξένων γλωσσών οδηγεί συχνά σε απώλεια ευκαιριών (εύρεση καλύτερης εργασίας, σπουδές ή μετεκπαίδευση στο εξωτερικό κλπ).

Νέα ταχύρρυθμα τμήματα ξένων γλωσσών αρχίζουν στην Ευρωδιάσταση σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μαθήματα online, διά ζώσης ή blended (συνδυαστικά/υβριδικά).

Τα online μαθήματα μπορούν να είναι είτε σε real time είτε με τη μορφή της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Όλα τα μαθήματα είναι διαθέσιμα και σε video.

Επιλέγοντας Ευρωδιάσταση για μαθήματα ξένων γλωσσών, ο σπουδαστής θα διδαχθεί από ένα κορυφαίο team πιστοποιημένων καθηγητών και καθηγητριών ξένων γλωσσών, με τεράστια εμπειρία στα ταχύρρυθμα μαθήματα ξένων γλωσσών.

Μαθήματα ορολογίας για επιχειρήσεις και οργανισμούς

Επί 28 χρόνια, η Ευρωδιάσταση είναι πρωτοπόρος στη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε ενήλικες. Εκατοντάδες ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρηματίες και προσωπικό / στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών έμαθαν ξένες γλώσσες γρήγορα και αποτελεσματικά στην Ευρωδιάσταση και αξιοποίησαν επιχειρηματικές ευκαιρίες και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.

Παρέχονται:

1) μαθήματα γενικής οικονομικής ορολογίας

2) μαθήματα ορολογίας για τον τουριστικό / ξενοδοχειακό κλάδο

3) μαθήματα ορολογίας για τον κλάδο της εστίασης

4) μαθήματα ορολογίας για γιατρούς και νοσηλευτές.

Η διάρκεια των προγραμμάτων διαμορφώνεται κατά περίπτωση, βάσει των αναγκών και του διαθέσιμου χρόνου των ενδιαφερόμενων.

Επισημαίνεται ότι η πλειοψηφία των προγραμμάτων ορολογίας προϋποθέτει επίπεδο γλώσσας (Γενικών Γερμανικών, Γενικών Γαλλικών, Γενικών Ισπανικών, Γενικών Ιταλικών, Γενικών Αγγλικών) τουλάχιστον Β1.

Σε ότι αφορά το κόστος των προγραμμάτων, η μεγάλη πλειοψηφία των σπουδαστών των Κέντρων Ευρωδιάσταση προέρχεται από σύσταση παλαιότερων σπουδαστών. Κατά πάγια πολιτική της η Ευρωδιάσταση, επενδύει κατά κύριο λόγο στην επιμόρφωση των καθηγητών της και στην εξέλιξη των προγραμμάτων της και σε πολύ περιορισμένη έκταση σε δαπάνες προβολής. Επομένως, επιλέγοντας την Ευρωδιάσταση ως συνεργάτη σας για την εκμάθηση ξένων γλωσσών, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας συνδυάζεται με πολύ λογικά κόστη, καθώς δεν μετακυλίονται σε εσάς υπέρογκες δαπάνες προβολής και διαφήμισης ή αμοιβές “πωλητών” που δεν έχουν σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία.

