Εκλογές στην Ένωση Αστυνομικών Πειραιά

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Μαζική συμμετοχή ΄΄σημαίνει΄΄ δυνατό σωματείο και δυνατή φωνή.

Μονόδρομος η συμμετοχή σου!!

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ:

Την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025:

• Δ/νση Αστυνομίας Πειραιά, 7ος όροφος (Αμφιθέατρο) Ηρώων Πολυτεχνείου 37, Πειραιάς

• Τμήμα Τροχαίας Σαλαμίνος (Αρετής 8, Σαλαμίνα)

• Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας (Λεονάρδου Λαδά 12, Αίγινα)

• Αστυνομικό Τμήμα Τροιζήνας (Γαλατάς Τροιζηνίας)

Ώρες 10:00-18:00

--------------------------------------------

Την Τριτη 14 Οκτωβρίου 2025:

Δ/νση Αστυνομίας Πειραιά, 7ος όροφος (Αμφιθέατρο)

Ηρώων Πολυτεχνείου 37, Πειραιάς

Ώρες 10:00-18:00

--------------------------------------------

Την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025:

Δ/νση Αστυνομίας Πειραιά, 7ος όροφος (Αμφιθέατρο)

Ηρώων Πολυτεχνείου 37, Πειραιάς

Ώρες 10:00-18:00

--------------------------------------------

Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025:

Δ/νση Αστυνομίας Πειραιά, 7ος όροφος (Αμφιθέατρο) Ηρώων Πολυτεχνείου 37, Πειραιάς

Ώρες 10:00-18:00

=============================

Ηλεκτρονική Ψηφοφορία ΟΛΕΣ τις ημέρες και Ώρες 10:00 - 18:00 για όποιο μέλος επιθυμεί και το δηλώσει, στη φόρμα του συνδέσμου « https://form.jotform.com/252681433192356 » ή σκανάροντας το QR Code ή στο σωματείο.

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος

Λιότσος Σπυρίδων

Η Γεν. Γραμματέας

Μαλαχία Αργυρώ