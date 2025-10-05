Εκλογές στην Ένωση Αστυνομικών Πειραιά

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Μαζική συμμετοχή ΄΄σημαίνει΄΄ δυνατό σωματείο και δυνατή φωνή.
Μονόδρομος η συμμετοχή σου!!
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ:
Την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025:
• Δ/νση Αστυνομίας Πειραιά, 7ος όροφος (Αμφιθέατρο) Ηρώων Πολυτεχνείου 37, Πειραιάς
• Τμήμα Τροχαίας Σαλαμίνος (Αρετής 8, Σαλαμίνα)
• Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας (Λεονάρδου Λαδά 12, Αίγινα)
• Αστυνομικό Τμήμα Τροιζήνας (Γαλατάς Τροιζηνίας)
Ώρες 10:00-18:00
--------------------------------------------
Την Τριτη 14 Οκτωβρίου 2025:
Δ/νση Αστυνομίας Πειραιά, 7ος όροφος (Αμφιθέατρο)
Ηρώων Πολυτεχνείου 37, Πειραιάς
Ώρες 10:00-18:00
--------------------------------------------
Την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025:
Δ/νση Αστυνομίας Πειραιά, 7ος όροφος (Αμφιθέατρο)
Ηρώων Πολυτεχνείου 37, Πειραιάς
Ώρες 10:00-18:00
--------------------------------------------
Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025:
Δ/νση Αστυνομίας Πειραιά, 7ος όροφος (Αμφιθέατρο) Ηρώων Πολυτεχνείου 37, Πειραιάς
Ώρες 10:00-18:00
=============================
Ηλεκτρονική Ψηφοφορία ΟΛΕΣ τις ημέρες και Ώρες 10:00 - 18:00 για όποιο μέλος επιθυμεί και το δηλώσει, στη φόρμα του συνδέσμου « https://form.jotform.com/252681433192356 » ή σκανάροντας το QR Code ή στο σωματείο.
Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος
Λιότσος Σπυρίδων
Η Γεν. Γραμματέας
Μαλαχία Αργυρώ