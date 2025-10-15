Εκλογές Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Συνοριακής Φύλαξης Νομού Δράμας

Η Ανακοίνωση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.:

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου και την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 απο ώρα 10:00 έως 18:00 στην αίθουσα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές της Ένωσης μας.

Μετά την κατάργηση του συνδικαλιστικού νόμου που ίσχυε και την ψήφιση του νέου οι εκλογές πραγματοποιούνται με το σύστημα του ενός ψηφοδελτίου, χωρίς παράταξη.

Όσοι ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι για τα όργανα της Ένωσης πρέπει να δηλώσουν εγγράφως σε έντυπο έως τις 23/10 /2025 στις 24:00 για κάθε όργανο ξεχωριστά στο e-mail της Ένωσης.