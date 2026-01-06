Έκλεψε το πορτοφόλι από 27χρονη υπάλληλο του αεροδρομίου

Χειροπέδες σε 39χρονο αλλοδαπό πέρασαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, διότι μπήκε σε αποθήκη καταστήματος που βρίσκεται στον Αερολιμένα «Μακεδονία» και αφαίρεσε από την τσάντα 27χρονης υπαλλήλου το πορτοφόλι της.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 155 ευρώ, μία χρυσή αλυσίδα και ένα δαχτυλίδι που προέρχονταν από το πορτοφόλι το οποίο πέταξε, ωστόσο αυτό βρέθηκε από τις Αρχές. Όλα τα αφαιρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στη νόμιμη κάτοχό τους.