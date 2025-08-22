Έκλεψε φορτηγό – Τον ακινητοποίησε ο ιδιοκτήτης του οχήματος μετά από καταδίωξη

Στο …κυνήγι πήρε ένας 38χρονος ιδιοκτήτης φορτηγού έναν 57χρονο ημεδαπό, που του έκλεψε το όχημα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Χθες το μεσημέρι ο 57χρονος έκλεψε το φορτηγό, όμως έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος και τον ακολούθησε με δίκυκλο. Ο δράστης στην προσπάθειά του να ξεφύγει παραβίασε κόκκινους σηματοδότες προχωρώντας ταυτόχρονα σε επικίνδυνους ελιγμούς, όμως ο 37χρονος κατάφερε να τον προλάβει και να ακινητοποιήσει.

Μόλις ενημερώθηκε η αστυνομική Αρχή, άμεσα προσέτρεξαν στο σημείο αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου για να συλλάβουν τελικά το δράστη. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.