Έκλεψαν τάματα από Ιερά Μονή - Συνελήφθησαν οι δράστες

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα και μιας αλλοδαπής γυναίκας που κατηγορούνται για κλοπή ταμάτων από την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος σε περιοχή της Ροδόπης και για αποδοχή - διάθεση προϊόντων εγκλήματος, αντίστοιχα, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

Η κλοπή έγινε αντιληπτή την περασμένη Τετάρτη μετά απο κλαταγγελία πως αφαιρέθηκαν από την εικόνα περίπου είκοσι τάματα, σταυροί, δαχτυλίδια, αλυσίδες κ.α. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην διάρκεια της οποίας κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του δράστη της κλοπής, τον οποίο εντόπισαν και συνέλαβαν έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση σε περιοχή της Λαμίας.

Επίσης, στο πλαίσιο της έρευνας εντόπισαν και συνέλαβαν μία αλλοδαπή γυναίκα, η οποία κατείχε δύο από τα κλεμμένα τάματα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως.