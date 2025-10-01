PoliceNET of Greece logo
Έκκληση για οικονομική βοήθεια για τραυματισμένο αστυνομικό σκύλο στο Michigan

Tuscola County της πολιτείας Michigan, ο αστυνομικός σκύλος Belo
01/10/2025

Στο Tuscola County της πολιτείας Michigan των ΗΠΑ, ο αστυνομικός σκύλος Belo δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από δύο δύσκολα χειρουργεία.

Ο τριών ετών σκύλος βγήκε πρόσφατα από το νοσοκομείο, όμως οι γιατροί δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε οριστική διάγνωση για την κατάσταση της υγείας του.

Ο οργανισμός K9 Hero Guardians, που στηρίζει τους αστυνομικούς σκύλους, καλεί τους πολίτες να βοηθήσουν οικονομικά, καθώς τα ιατρικά έξοδα είναι μεγάλα.

Οι δωρεές μπορούν να γίνουν μέσω Facebook, Venmo ή CashApp με την ένδειξη «για τον K9 Belo», και θα διατεθούν αποκλειστικά για την κάλυψη των νοσηλίων του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Belo έχει υπηρετήσει με μεγάλη αφοσίωση στην αστυνομία.

