Έκκληση βοήθειας για τον μικρό Αχιλλέα που γεννήθηκε με σοβαρή καρδιοπάθεια

Έκκληση για οικονομική βοήθεια στην κρίσιμη επέμβαση που θα κάνει ο μικρός Αχιλλέας, ο οποίος γεννήθηκε με μια σοβαρή και πολύπλοκη συγγενή καρδιοπάθεια που επηρεάζει όλη την καρδιά και τους πνεύμονές του, κάνει η οικογένειά του.

Όπως τονίζουν οι συγγενείς του, σε ηλικία μόλις 6 μηνών ο “μικρός μαχητής” υποβλήθηκε γενναία στην πρώτη του χειρουργική επέμβαση ανοιχτής καρδιάς στο εξωτερικό, η οποία του έδωσε μια ευκαιρία να ζήσει βελτιώνοντας τα επίπεδα οξυγόνου του.

Ωστόσο σε λίγο καιρό σκοπεύει να κάνει ακόμη μία πιο δύσκολη επέμβαση, η οποία αποτελεί τη μόνη ελπίδα να ζήσει μια υγιή ζωή.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

“📌 Ο μικρός Αχιλλέας χρειάζεται την υποστήριξή μας!

☑ Συνεισφέρουμε όσο μπορούμε για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση καρδιάς

➡ Ο σύνδεσμος για δωρεά είναι εδώ: https://www.gofundme.com/f/unser-kleiner-krieger-achillea-braucht-eine-…

➡ Οι συγγενείς του μικρού Αχιλλέα σε μήνυμα τους αναφέρουν:

Ο μικρός μας μαχητής, ο Αχιλλέας, γεννήθηκε με μια σοβαρή και πολύπλοκη συγγενή καρδιοπάθεια που επηρεάζει όλη την καρδιά και τους πνεύμονές του:

-Κολποκοιλιακό κανάλι με μία μόνο κόλποκοιλιακη βαλβίδα

-μεγάλο μεσοκοιλιακο έλλειμα

-Μετάθεση των μεγάλων αγγείων

-Στένωση της πνευμονικής βαλβίδας

-Ολική ανώμαλη εκβολή τον πνευμονικών φλεβών

Παρά όλες τις δυσκολίες, ο Αχιλλέας δείχνει απίστευτη δύναμη και θάρρος κάθε μέρα. Σε ηλικία μόλις 6 μηνών υποβλήθηκε γενναία στην πρώτη του χειρουργική επέμβαση ανοιχτής καρδιάς στο εξωτερικό, η οποία του έδωσε μια ευκαιρία να ζήσει βελτιώνοντας τα επίπεδα οξυγόνου του.

Τώρα ήρθε η ώρα για τη δεύτερη και τελευταία κρίσιμη επέμβαση, που είναι η μόνη ελπίδα να ζήσει μια υγιή ζωή. Δυστυχώς, τα έξοδα για την επέμβαση και τη νοσηλεία είναι τεράστια, και οι οικονομικοί μας πόροι έχουν εξαντληθεί.

Συγκεντρώνουμε χρήματα για την επέμβαση και την νοσηλεία του, η οποία είναι πολύ υψηλή, καθώς χρειάζεται 24ωρη παρακολούθηση για όλο το διάστημα.

Με βαριά καρδιά αλλά γεμάτοι ελπίδα, ζητάμε τη βοήθειά σας για να συγκεντρώσουμε τα απαραίτητα χρήματα για την επέμβαση και την πολύωρη φροντίδα που χρειάζεται ο Αχιλλέας.

Κάθε δωρεά, όσο μικρή κι αν είναι, φέρνει τον Αχιλλέα πιο κοντά σε μια καλύτερη ζωή. Και κάθε κοινοποίηση της καμπάνιας μας είναι ανεκτίμητη.

Σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για την καλοσύνη, την υποστήριξη και τη γενναιοδωρία σας”.

Πηγή: thestival.gr