Έκδοση ημερολογίου-ατζέντας έτους 2026 από την Πυροσβεστική

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Tο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, προτίθεται να εκδώσει ημερήσιο ημερολόγιο-ατζέντα έτους 2026, με εύκαμπτο εξώφυλλο, διαστάσεων 14x21cm σε απόχρωση ανοιχτό γκρι με νερά, τυπωμένο το σήμα του Σώματος και QR code που παραπέμπει στον τηλεφωνικό κατάλογο των Υπηρεσιών του Σώματος. Η αξία του ημερολογίου-ατζέντας ανέρχεται στην τιμή των έξι ευρώ (6,00€) ανά τεμάχιο.

Οι ενδιαφερόμενοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι (πυροσβεστικό προσωπικό, Π.Π.Υ., Π.Δ.Ε., πολιτικό προσωπικό, Π.Ε.Α.) καθώς και οι εθελοντές πυροσβέστες, να δηλώσουν στην Υπηρεσία τους τον αριθμό των ημερολογίων-ατζεντών που επιθυμούν να προμηθευτούν. Ομοίως και οι επιθυμούντες απόστρατοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι καθώς και οι ιδιώτες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδόσεων/Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας/Α.Π.Σ. τηλ: 2132157735-45-46.