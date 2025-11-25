Εκδήλωση Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη & Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών

«Ενώνουμε Δυνάμεις για να Σπάσουμε τον Κύκλο της Βίας»

«Μην Μένεις στη Σιωπή – Σπάσε τον Κύκλο της Βίας»: Με τα μηνύματα αυτά πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025, παραμονή της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, στο «Θέατρο Αλίκη».

Πολιτεία, Επιστήμονες και Φορείς ένωσαν τις φωνές τους για το «σπάσιμο της αλυσίδας του φόβου». Όλα τα Υπουργεία έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και την προστασία των θυμάτων.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το θεατρικό δρώμενο που παρουσίασαν οι ηθοποιοί Θοδωρής Αθερίδης και Βίκυ Βολιώτη. Μέσα από επτά θεατρικές πράξεις παρουσίασαν τις μορφές βίας, που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και αποτελούν ποινικά αδικήματα: το Stalking (Παρενοχλητική Παρακολούθηση), Ψυχολογική Βία, Οικονομική Βία, Σωματική Βία, Σεξουαλική Βία, Διαδικτυακή Βία (Εκδικητική Πορνογραφία) και Υποτροπή (Κύκλος της Βίας).

«Η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών δεν λειτουργεί ως απλή υπενθύμιση, αλλά ως απαίτηση για θεσμική επαγρύπνηση, κοινωνική ευθύνη και πραγματική προστασία των θυμάτων. Σήμερα θα ακούσουμε και θα συζητήσουμε όλα όσα συγκροτούν την προσπάθεια να σπάσει αυτός ο κύκλος της βίας και οι γυναίκες να μην είναι πια αναγκασμένες να σωπαίνουν αλλά να μπορούν να μιλούν, να ζητούν βοήθεια, να νιώθουν και να είναι ασφαλείς», ανέφερε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Αστυνόμος Β΄ Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία συντόνιζε και παρουσίαζε την εκδήλωση.

«Στο θέμα της βίας κατά των γυναικών το βασικό πρόβλημα είναι το «σπάσιμο της σιωπής». Να ενθαρρύνουμε τα θύματα να μιλήσουν. Έτσι ξεκινήσαμε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση πριν από δύο χρόνια», τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και αναφέρθηκε σε όλες τις δράσεις που έχει αναπτύξει το Υπουργείο τα τελευταία δύο χρόνια, μεταξύ των οποίων τα 63 Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, τα Safe Houses που φιλοξενούν γυναίκες με τα παιδιά τους, τη δημιουργία του Panic Button, την αυστηροποίηση της Νομοθεσίας, την ενίσχυση της Άμεσης Δράσης με τους πρώτους ανταποκριτές που σπεύδουν στα περιστατικά και σώζουν, όπως είπε, ζωές.

«Σήμερα όλοι ήρθαμε σε αυτή την εκδήλωση για να σας πούμε ότι “είμαστε εδώ”. Θα συνεχίσουμε να είμαστε μέσα στα χαρακώματα, να προστατεύουμε τα θύματα, να “σπάσουμε” τη σιωπή, να στείλουμε τους κακοποιητές στη φυλακή, να γίνουμε μια κοινωνία που θα καταπολεμά τη βία συστηματικά, κάθε μέρα. Η ευθύνη μας είναι πολύ μεγάλη, θα την ασκήσουμε μέχρι το τέλος. Θα δουλεύουμε ημέρα και νύχτα, όπως δουλεύουν όλα τα Αστυνομικά Τμήματα, τα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, σύσσωμη η Αστυνομία στο πλαίσιο της κοινωνικής αστυνόμευσης και του κοινωνικού ρόλου με συμπληρωματικό έργο, όπως ξέρετε, και το θέμα της βίας των ανηλίκων, το οποίο είναι πάρα πολύ αυξημένο τα τελευταία χρόνια, για να υπηρετήσουμε το κράτος δικαίου, την ασφάλεια των πολιτών και τη ζωή των γυναικών που υφίστανται βία…Δεν υπάρχει άλλος να προστατεύσει αυτές τις γυναίκες. Δεν υπάρχει άλλος να προστατεύσει αυτά τα παιδιά. Υπάρχει μόνο ένας. Το Δημόσιο, το Κράτος Δικαίου, η Αστυνομία, ο Εισαγγελέας, ο Ανακριτής, ο Δικαστής. Υπάρχει όλη η αλυσίδα της προστασίας».

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, τόνισε ότι η χώρα διαθέτει πλέον ένα ολοκληρωμένο και επιχειρησιακά ώριμο σύστημα πρόληψης και αντιμετώπισης της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, που λειτουργεί σε στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. «Η προστασία των γυναικών απαιτεί ενιαίο μέτωπο, κοινά πρωτόκολλα και άμεση ανταπόκριση — και αυτό ακριβώς διασφαλίζουμε. Το δίκτυο των 65 δομών, η Γραμμή SOS 15900 και οι Ξενώνες Φιλοξενίας παρέχουν καθημερινή υποστήριξη, ενώ τα στοιχεία του 2024 και του 2025 καταγράφουν αυξημένη προσέλευση και εμπιστοσύνη των πολιτών, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας των δύο Υπουργείων».

Από την πλευρά του ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, υπό τον συντονισμό του οποίου γίνονται όλες οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, ανέφερε στον χαιρετισμό του: «Η Ελλάδα έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια μια ολοκληρωμένη πολιτική για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, την υποστήριξη και την ενδυνάμωση των θυμάτων και την ενεργητική προώθηση της ισότητας σε όλους τους χώρους της καθημερινής ζωής.

1.Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021- 2025, μία ολιστική προσέγγιση και μια δέσμη πολιτικών που αναπτύχθηκαν σε διαφορετικά επίπεδα και με βασικούς άξονες την ενδυνάμωση των γυναικών σε όλους τους χώρους εργασίας, εκπαίδευσης, πολιτικής και κοινωνικής ζωής.

2.Ένα σύγχρονο πλαίσιο ενδυνάμωσης και υποστήριξης των γυναικών για να καταγγείλουν τη βία: Με τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής υλοποιήθηκαν σημαντικές δράσεις όπως η ενίσχυση των δομών υποστήριξης και κυρίως των Συμβουλευτικών Κέντρων, των ξενώνων φιλοξενίας, τη γραμμή υποστήριξης 15.900, παροχή νομικής υποστήριξης, και επαγγελματικών προγραμμάτων για γυναίκες θύματα, και αξιοποίηση νέων εργαλείων, όπως αυτό της Εκτίμησης Επικινδυνότητας.

Σύγχρονα Εργαλεία Πρόληψης, ίσως της πιο ουσιαστικής πτυχής κάθε αναμέτρησης με τη βία. Το panic button το οποίο επεκτάθηκε χωρικά σε όλη την επικράτεια και καλύπτει όλα τα ενήλικα θύματα ενδοοικογενειακής βίας ανεξαρτήτως φύλου και το οριζόντιο εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (Risktool), για την εξατομικευμένη διαχείριση κάθε θύματος.

4.Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Αστυνομικής Ανταπόκρισης: Πρωτόκολλα Διαχείρισης Περιστατικών, ειδική πλατφόρμα με στατιστικά στοιχεία. εκπαιδεύσεις χιλιάδων αστυνομικών, 63 Επιχειρησιακά Γραφεία για την Αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας, 120 safehouses για την άμεση και ασφαλή φιλοξενία θύματος και των συγγενών του, κυρίως παιδιών, διαδικασίες ασφαλούς μεταφοράς και φύλαξης θυμάτων, νέος αναλυτικός οδηγός για τα δικαιώματα των θυμάτων, ειδικό εγχειρίδιο πρώτου ανταποκριτή για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και φόρμα αξιολόγησης της διαχείρισης των περιστατικών από τις υπηρεσίες της Αστυνομίας.

Σύγχρονο, αυστηρό και δίκαιο νομοθετικό πλαίσιο.

Καμία γυναίκα, κανένας άνθρωπος, δεν πρέπει να ζει μέσα στο φόβο. Υπό καθεστώς απειλής και βίας».

Για όλες τις δράσεις που έχει αναπτύξει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μίλησε η Υφυπουργός Έλενα Ράπτη. «Η προστασία των γυναικών από την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Με ένα ολοκληρωμένο Δίκτυο δομών σε όλη τη χώρα — τη Γραμμή SOS 15900, τα Συμβουλευτικά Κέντρα, τους Ξενώνες Φιλοξενίας, τα έκτακτα καταλύματα σε συνεργασία με την ΠΟΞ και τις δράσεις υποστήριξης μετακίνησης με την Uber — στεκόμαστε δίπλα σε κάθε γυναίκα που χρειάζεται βοήθεια. Ενισχύουμε τις υπηρεσίες μας με το ψηφιακό Panic Button, ενώ μέσα από τη συνεργασία με τη ΔΥΠΑ παρέχουμε ουσιαστικές ευκαιρίες επανένταξης, εργασίας και οικονομικής ανεξαρτησίας στις γυναίκες που αποφασίζουν να σπάσουν τον κύκλο της βίας. Παράλληλα, υλοποιούμε μια εκτεταμένη καμπάνια ενημέρωσης στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ώστε το μήνυμα ότι η έμφυλη βία δεν είναι αποδεκτή, να φτάσει παντού – σε κάθε διαδρομή, σε κάθε γυναίκα. Συνεχίζουμε με συνέπεια, συνεργασία και αποφασιστικότητα, ώστε καμία γυναίκα να μην μείνει μόνη της. Η εξάλειψη της βίας απαιτεί ενότητα, γνώση και δράση. Και σε αυτόν τον αγώνα είμαστε όλοι μαζί», δήλωσε.

Για το “οπλοστάσιο” ποινικής προστασίας των θυμάτων μίλησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σε δήλωσή του πριν την έναρξη της εκδήλωσης. Όπως είπε: «Με την ψήφιση του νέου Ποινικού Κώδικα, η Ελλάδα έχει πια ένα οπλοστάσιο ποινικής προστασίας αρκετά ισχυρό, ίσως από τα καλύτερα στην Ευρώπη και ιδιαίτερα προστατευτικό για τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας. Οι διατάξεις που έχουμε θεσπίσει προσπαθούν να προστατεύσουν τα υποψήφια θύματα πριν εκδηλωθούν οι πράξεις. Και στη συνέχεια, πέρα από την πρόβλεψη των πάρα πολύ αυστηρών ποινών, έχουμε ένα πλαίσιο προστασίας για τα θύματα, κυρίως για τις γυναίκες και για τα ανήλικα, ώστε να αισθανθούν μια σχετική ασφάλεια. Αν με ρωτήσετε ποια είναι η πιο ευεργετική διάταξη για το ζήτημα αυτό θα έλεγα είναι η διάταξη εκείνη που προστατεύει όλους τους επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με θύματα και που μπορούν να καταγγείλουν ότι ήρθαν μπροστά τους, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι διασώστες του ΕΚΑΒ, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές. Ήρθαν σε επαφή με κάποιο θύμα και μπορούν να καταγγείλουν την πράξη βίας χωρίς να διατρέχουν κανέναν κίνδυνο οι ίδιοι. Άρα, αυτό βοηθά τους ανθρώπους που ενώ έβλεπαν τα θύματα και μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να μιλήσουν, τώρα πια να μπορούν και έτσι να ασκούνται οι κατάλληλες διώξεις ή να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα. Θεωρώ ότι μαζί με τις άλλες δράσεις της ελληνικής Πολιτείας, το συνολικό πλέγμα είναι αρκετά ισχυρό».

Ακολούθησε ο απολογισμός των δράσεων των Υπηρεσιών που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα θύματα και εργάζονται για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας.

Από την ΕΛ.ΑΣ μίλησε η Διευθύντρια της νεοσύστατης Διεύθυνσης Κοινωνικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου, Αστυνομική Διευθύντρια, Γεωργία Πατρωνούδη (Η παρουσίαση εδώ).

Από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας τον απολογισμό δράσεων έκανε η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αγγελική Παπάζογλου (Η παρουσίαση εδώ)

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν επαγγελματίες της πρώτης γραμμής που μοιράστηκαν με το κοινό την πραγματική εικόνα της ενδοοικογενειακής βίας μέσα από την καθημερινή τους εμπειρία.

Ειδικότερα, συμμετείχαν ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Ιωάννης Παναγόπουλος, από την Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η Καθηγήτρια Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την πρόληψη της βίας κατά των παιδιών και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας ανηλίκων, Βασιλική Αρτινοπούλου, ο Υπαστυνόμος Β’, από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Ομόνοιας, Σωτήριος Τσιάντζος και η Σύμβουλος Νομικής Συμβουλευτικής Συμβουλευτικού Κέντρου της Αθήνας, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Νομικός, Ειρήνη Σιώζου.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, επίσης, ο Γενικός Διευθυντής Νεότητος και Οικογένειας, Πρωτοπρ. Αντώνιος Καλλιγέρης, ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Αθανάσιος Μπούρας, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, εκπρόσωποι Προέδρων Κομμάτων του ελληνικού Κοινοβουλίου, Υφυπουργοί, Βουλευτές, Πρέσβεις, Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς, εκπρόσωποι Εισαγγελικών και Δικαστικών Αρχών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι Μ.Κ.Ο., Οργανισμών και Φορέων, όπως και μαθητές σχολείων. Από την Ελληνική Αστυνομία παρέστησαν ο Υπαρχηγός του Σώματος, Αντιστράτηγος Πασχάλης Συριτούδης, Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί, Προϊστάμενοι και προσωπικό των Επιτελικών και Επιχειρησιακών Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, καθώς και Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Στους συμμετέχοντες στην εκδήλωση δόθηκε ένα λουλούδι στο χρώμα που συμβολίζει την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, με το μήνυμα «Μ’ αγαπά; Δε μ’ αγαπά; Η απάντηση είναι μια: Η αγάπη ποτέ δεν πονάει».