Eκδηλώσεις σήμερα από τους αστυνομικούς της Κοζάνης με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα Τροχαίων Ατυχημάτων»

Με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα Τροχαίων Ατυχημάτων», η Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης και το Τμήμα Τροχαίας Κοζάνης, σε συνεργασία με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κοζάνης, διοργανώνουν για 3η συνεχόμενη χρονιά τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με τίτλο:

«Δρόμοι Ασφαλείς για Όλους»

Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, ώρα 11:00’ – Στέγη Ποντιακού Πολιτισμού

Θα πραγματοποιηθεί Αγώνας Μνήμης 4 χλμ, με αφετηρία και τερματισμό τη Στέγη Ποντιακού Πολιτισμού, ως μία συμβολική κίνηση τιμής στα θύματα των τροχαίων ατυχημάτων και υπενθύμιση της ανάγκης για ασφαλή οδηγική συμπεριφορά.

Αμέσως μετά, ώρα 12:30’,

θα ακολουθήσει εκδήλωση με ομιλίες από εξαιρετικούς εισηγητές, μεταξύ των οποίων και οι οδηγοί αγώνων Nikos Tsadaris και Stratis Chatzipanagiotou, που θα μοιραστούν εμπειρίες και μηνύματα ζωής σχετικά με την ασφάλεια στον δρόμο.

Ταυτόχρονα, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε βιωματική δράση μέσω του προσομοιωτή ατυχημάτων του Τμήματος Τροχαίας Κοζάνης, με χρήση γυαλιών εικονικής πραγματικότητας (virtual reality), αποκτώντας μια ρεαλιστική εικόνα των κινδύνων στο οδικό δίκτυο.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κοζάνης συμμετέχει ως συνδιοργανωτής, στηρίζοντας ενεργά τις πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην πρόληψη και την προστασία των πολιτών.

Σας περιμένουμε όλους.