Eκδηλώσεις από την Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης και το Τμήμα Τροχαίας Κοζάνης με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα Τροχαίων Ατυχημάτων»

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης και το Τμήμα Τροχαίας Κοζάνης, με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα Τροχαίων Ατυχημάτων», θα πραγματοποιήσουν Δρόμο Μνήμης τιμώντας τη μνήμη όσων έχασαν την ζωή τους από Τροχαία ατυχήματα, ενώ θα ακολουθήσει εκδήλωση στην Στέγη Ποντιακού Πολιτισμού στην πόλη της Κοζάνης, με τίτλο «Δρόμοι Ασφαλείς για όλους».

Στις εν λόγω δράσεις θα συμμετέχουν η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, ο Δήμος Κοζάνης, η Ένωση Αξιωματικών Δυτικής Μακεδονίας, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων της Π.Ε. Κοζάνης, η Τοπική Διοίκηση Κοζάνης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.) και ο Σύλλογος δρομέων Υγείας Κοζάνης.

Συγκεκριμένα, ο Δρόμος Μνήμης θα διεξαχθεί την Κυριακή 16-11-2025 και ώρα 11:00΄το πρωί με εκκίνηση και σημείο τερματισμού την Στέγη Ποντιακού Πολιτισμού (Φιλίππου 30Β), στην πόλη της Κοζάνης.

Ακολούθως, την ίδια ημέρα και ώρα 12:30’ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στη Στέγη Ποντιακού Πολιτισμού (Φιλίππου 30Β’), στην πόλη της Κοζάνης, στην οποία θα συμμετέχουν εξέχοντες ομιλητές-εισηγητές:

ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Κοζάνης, Α/Α΄ κ. Ελευθέριος Καραδίσογλου,

ο Αντιστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας, κ. Κωνσταντίνος Τζέκης,

ο ιατρός- εντατικολόγος κ. Κωνσταντίνος Στόκκος,

η Ψυχολόγος της Υπηρεσίας μας, Υπαστυνόμο Β’ (ΥΓ.) κα. Αικατερίνη Ζήζου,

ο Διευθυντής του περιοδικού «4 τροχοί»- οδηγός αγώνων, κ. Στράτης Χατζηπαναγιώτου,

ο δημοσιογράφος- οδηγός αγώνων, κ. Νικόλαος Τσάδαρης και

θύματα τροχαίων ατυχημάτων και συγγενείς αυτών, που θα διηγηθούν τις βιωματικές τους εμπειρίες.

Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, σε ειδικό χώρο θα γίνει χρήση του προσομοιωτή σύγκρουσης του Τμήματος Τροχαίας Κοζάνης σε ειδική πλατφόρμα με χρήση γυαλιών εικονικής πραγματικότητας ( Virtual Reality).

Στο Δρόμο Μνήμης μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι πολίτες και μικρά παιδιά, στους οποίους θα δοθούν αναμνηστικά δώρα.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία, η οποία έχει θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία, με απώτερο σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τα τροχαία δυστυχήματα, διότι η οδική ασφάλεια είναι θέμα παιδείας και πολιτισμού.

Η διάλεξη καθώς και η συμμετοχή στον δρόμο μνήμης είναι ανοιχτή στο κοινό.