Εικόνες ντροπής με θύματα τους Έλληνες αστυνομικούς!

Γράφει ο Δημήτριος Κουκας*

Φέτος, σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές, οι αγροτικές κινητοποιήσεις ξεκίνησαν πολύ νωρίς.

Η κυβέρνηση καλεί τους αγρότες σε διάλογο, όμως το βάρος πέφτει για ακόμη μια φορά στον Έλληνα αστυνομικός. Ένα καθαρά πολιτικό ζήτημα έχει μετατραπεί σε βάρος του αστυνομικού προσωπικού, που καλείται να διαχειριστεί καταστάσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται.



Η κατάσταση πλέον αρχίζει να ξεφεύγει. Μετά το περιστατικό στις Σέρρες με το λεωφορείο, σήμερα στην Κρήτη τα πράγματα βγήκαν εντελώς εκτός ελέγχου:

αστυνομικοί τραυματισμένοι, περιπολικά αναποδογυρισμένα, λεωφορεία σπασμένα.



Οι αστυνομικοί δεν είναι αντίπαλοι κανενός κοινωνικού κλάδου. Βρίσκονται στο πεδίο επειδή το καθήκον το επιβάλλει, όχι επειδή το επέλεξαν. Απαιτούμε από όλους Πολιτεία, φορείς και διαμαρτυρόμενους να σεβαστούν την ασφάλεια και την ακεραιότητα των συναδέλφων μας.



Η Πολιτεία οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της.

Να διασφαλίσει συνθήκες που δεν θέτουν συνεχώς σε κίνδυνο το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., να προχωρήσει σε πραγματικές λύσεις και ουσιαστικό διάλογο με τους αγρότες, και να μην επιτρέπει τα πολιτικά αδιέξοδα να μετατρέπονται σε επιχειρησιακά προβλήματα για τους αστυνομικούς.

Η ασφάλεια των συναδέλφων μας δεν είναι διαπραγματεύσιμη!

Κουκας Δημήτριος

Αντιπρόσωπος Π.Ο.Α.Σ.Υ. της Ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Θεσσαλονίκης