Εικόνες καταστροφής στη Φλώρινα: Καταπλακώθηκε αυτοκίνητο μετά από κατολίσθηση

Ποτάμια φούσκωσαν και μετατράπηκαν σε χείμαρροι σε περιοχές της Φλώρινας δημιουργώντας προβλήματα σε επαρχιακούς οδικούς άξονες, από την έντονη βροχόπτωση που πλήττει την περιοχή χωρίς σταματημό εδώ και 48 ώρες. Αποτελέσματα, των φουσκωμένων ποταμών είναι πολλές περιοχές να έχουν κοπεί στα δύο, αφού το νερό των ποταμών που τις διασχίζουν έχει ξεπεράσει το ύψος των γεφυρών.

Η συνεχόμενη βροχόπτωση στην πόλη της Φλώρινας ήταν η αιτία κατολίσθησης όγκου χωμάτων από πρανές παρασέρνοντας ένα όχημα μαζί με το κιόσκι που ήταν σταθμευμένο κάτω από αυτό.

Λόγω της βροχόπτωσης διεκόπη η υδροδότηση σε αρκετές περιοχές της Φλώρινας και εντός της πόλης με τα συνεργεία της ΔΕΥΑΦ να δίνουν μάχη για να καθαρίζουν τα διυλιστήρια, απ’ όπου υδροδοτείται η πόλη και οι δημοτικές κοινότητες.





Οι αρμόδιοι φορείς και η πολιτική προστασία συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να μην προσπαθούν να περάσουν από πλημμυρισμένα σημεία για την αποφυγή προβλημάτων.

