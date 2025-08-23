Είχε στο σπίτι του πιστόλι, γεμιστήρα και φυσίγγια

Συνελήφθη χτες (22-08-2025) το πρωί στην Ηγουμενίτσα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών ότι ο κατηγορούμενος κατέχει παράνομα όπλο, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του όπου βρέθηκαν εντός αυτού και κατασχέθηκαν:

πιστόλι,

γεμιστήρας και

-2- φυσίγγια.

Οι συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.