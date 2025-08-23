PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Είχε στο σπίτι του πιστόλι, γεμιστήρα και φυσίγγια

1
14:59 | 23/08/2025

Συνελήφθη χτες (22-08-2025) το πρωί στην Ηγουμενίτσα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών ότι ο κατηγορούμενος κατέχει παράνομα όπλο, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του όπου βρέθηκαν εντός αυτού και κατασχέθηκαν:

  • πιστόλι,
  • γεμιστήρας και
  • -2- φυσίγγια.

Οι συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis