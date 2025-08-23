Είχε στο σπίτι του πιστόλι, γεμιστήρα και φυσίγγια

Συνελήφθη χτες (22-08-2025) το πρωί στην Ηγουμενίτσα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών ότι ο κατηγορούμενος κατέχει παράνομα όπλο, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του όπου βρέθηκαν εντός αυτού και κατασχέθηκαν:
- πιστόλι,
- γεμιστήρας και
- -2- φυσίγγια.
Οι συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.