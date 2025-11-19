Είχε κάνει το ποιμνιοστάσιο αποθήκη ναρκωτικών

Συνελήφθη προχθες (17 Νοεμβρίου 2025) το απόγευμα σε περιοχή του Κιλκίς, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, ένας ημεδαπός άνδρας, για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, ο προαναφερόμενος άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο ιδιοκτησίας του και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1.252 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και

2.120 γραμμάρια αποξηραμένων κλώνων δενδρυλλίων κάνναβης.

Διαβάστε επίσης

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1 συσκευασία με ηρωίνη βάρους 1,5 γραμμαρίων, 1 συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 0,3 γραμμαρίων και 1 ναρκωτικό δισκίο, που κατείχε χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.