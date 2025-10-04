Eιδικό στεγαστικό πρόγραμμα αποκλειστικά για ένστολους

Η SpitiDaneio είναι ο Μεσίτης Στεγαστικής Πίστης που έρχεται να αλλάξει τον τρόπο έγκρισης και εκταμίευσης ενός στεγαστικού δανείου. Ως επίσημα αδειοδοτημένη εταιρεία από την Τράπεζα της Ελλάδος και με συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα στεγαστικά προγράμματα χωρίς ουρές, χωρίς περιττά ραντεβού.

Τι προσφέρει η SpitiDaneio:

Σύγκριση δανείων από τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες με βάση τα πραγματικά σου δεδομένα

Προέγκριση express για να γνωρίζεις τι πραγματικά μπορείς να αγοράσεις

Διαχείριση δικαιολογητικών πλήρως ψηφιακά

Προσωπικός σύμβουλος που σε καθοδηγεί μέχρι την εκταμίευση

Καμία χρέωση – η υπηρεσία είναι 100% δωρεάν για εσένα

Είτε θέλεις να αγοράσεις πρώτη κατοικία, εξοχικό, να χτίσεις ή να ανακαινίσεις, η SpitiDaneio αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσένα.

Εξειδικευμένο Πρόγραμμα για Ένστολους

Αναγνωρίζοντας την προσφορά των ανθρώπων των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, η SpitiDaneio σας προσφέρει σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, ένα ειδικό στεγαστικό πρόγραμμα αποκλειστικά για ένστολους.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:

Το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς

Σταθερό επιτόκιο για ένα προεπιλεγμένο αρχικό διάστημα και μετά κυμαινόμενο, σταθερό για όλη τη διάρκεια ή αμιγώς κυμαινόμενο

Διαχείριση του φακέλου σας με fast-track διαδικασία

Πλήρη ψηφιακή εξυπηρέτηση, από όπου κι αν βρίσκεστε

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Αστυνομικούς

Στρατιωτικούς όλων των σωμάτων

Λιμενικούς

Πυροσβέστες

Ζητήστε μας τον ΔΩΡΕΑΝ Οδηγό για το Ιδανικό Στεγαστικό Δάνειο

Μάθετε τα πάντα για:

Πώς να επιλέξετε το σωστό δάνειο

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται

Ποια λάθη να αποφύγετε

Τι πρέπει να ξέρει κάθε ένστολος

Επικοινωνήστε Μαζί μας

spitidaneio.com

Email: [email protected]

Τηλ: 210 220 5021

Η απόκτηση κατοικίας είναι μεγάλο βήμα. Αν είστε ένστολος, έχετε πλέον στο πλευρό σας έναν εξειδικευμένο σύμμαχο που σας αντιμετωπίζει με τον σεβασμό και την ταχύτητα που αξίζετε. SpitiDaneio – Το δάνειο σου ξεκινάει εδώ.