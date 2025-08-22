Ειδική Προσφορά για τη μοτ/τα 700ΜΤ 2024 – Δώρο Βαλίτσα & Έκπτωση για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας

H Μuvus παρέχει μία νέα ειδική, περιορισμένης διάρκειας, προσφορά που αφορά το μοντέλο 700ΜΤ 2024
Πιο συγκεκριμένα, για περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων μοτοσυκλετών, προσφέρεται δωρεάν η βαλίτσα (top case) με κάθε αγορά του 700ΜΤ 2024.
Επιπλέον, παρέχεται έκπτωση 3% αποκλειστικά για:
- Μέλη των σωμάτων ασφαλείας
- Σχολές οδηγών
Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Δείτε περισσότερα για τη συγκεκριμένη μοτοσικλέτα εδώ.
Για απορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να στείλετε mai στο [email protected]