Ειδική εξόρμηση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής με τη συμμετοχή Αστυνομικών πολλών υπηρεσιών - ΒΙΝΤΕΟ

Ειδική εξόρμηση αποκλεισμού αυτοσχέδιων αγώνων σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, με τη συμμετοχή των Αστυνομικών Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α), τριών ομάδων «Ζ» της Δ/νσης Άμεσης Δράσης Αττικής και μίας ομάδας Ο.Π.Κ.Ε.

Σκοπός της επιχειρησιακής δράσης ήταν η αποτροπή διεξαγωγής επικίνδυνων αυτοσχέδιων αγώνων από οδηγούς που είχαν συγκεντρωθεί στα Ολυμπιακά Ακίνητα Καλλιθέας βραδινές ώρες προχθες (29-11-2025).

Κατά τη διάρκεια της εξόρμησης, για την αντιμετώπιση παραβάσεων που οδηγούν σε τροχαία ατυχήματα και διαταράσσουν την ασφαλή κυκλοφορία, πραγματοποιήθηκαν 162 έλεγχοι οχημάτων, με αποτέλεσμα τη βεβαίωση 38 παραβάσεων.

Οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν περιλαμβάνουν:

Πρόκληση θορύβων: 8

Έλλειψη ή κατοχή δυσδιάκριτων πινακίδων: 9

Φιμέ τζάμια: 15

Λοιπές παραβάσεις: 6

Από τους ελέγχους αφαιρέθηκαν 5 κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, 5 άδειες κυκλοφορίας οχημάτων και 12 άδειες ικανότητας οδήγησης.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής θα συνεχίσει τις στοχευμένες δράσεις της με σκοπό την προώθηση της ασφάλειας στους δρόμους και την αποτροπή της επικίνδυνης οδήγησης.