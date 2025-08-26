Ειδική επιχειρησιακή δράση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής

Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε απογευματινές και βραδινές ώρες της 25-8-2025, ειδική επιχειρησιακή δράση στην ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας και των Αστυνομικών Τμημάτων δικαιοδοσίας της, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Σκοπός της επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων που έχουν καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, πραγματοποιήθηκαν -166- έλεγχοι και βεβαιώθηκε πληθώρα παραβάσεων του ΚΟΚ, όπως ενδεικτικά, για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης και χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Ακόμα ακινητοποιήθηκαν -8- οχήματα τα οποία μεταφέρθηκαν με γερανό.

Παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.